下計程車不關車門被詢問 汐止醉漢怒譙三字經痛毆運將

新北市47歲王姓計程車司機前晚載1名男子至汐止區，但該男子下車後卻未關車門導致大雨噴濺車內。王男詢問原因時還遭男子辱罵：「幹X娘勒，哇抹爽啦！」並動手毆打王姓運將後逃離現場。汐止警獲報目前已掌握男子身分，將通知到案說明。

據了解，汐止警方前天晚間10時許接獲報案，在汐止區伯爵街發生爭吵傷害案。警方趕抵現場了解時，打人的男子已經離開現場。遭毆打的47歲王姓多元化計程車司機向警方表示，他在汐止區1間卡拉OK載了1名疑似酒醉男子到伯爵街一處社區。男子抵達下車後竟將車門大開隨即離去，因當時下著豪雨，雨水大量噴濺車內，王男於是下車詢問該名男子為何故意不關車門。

不料該名男子竟對王男辱罵：「幹X娘勒，哇抹爽啦！」還對王男拳打腳踢，導致王男左手臂及左大腿挫傷，王男堅持對該名男子提告傷害及公然侮辱。汐止警方受理後調閱監視器，目前已鎖定該名男子身分，將通知男子到案說明以釐清案情，全案將朝傷害及公然侮辱偵辦。

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