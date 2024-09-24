影／桃機搭白牌車到高鐵站遭索1100元 航警逮捕2犯嫌

有民眾在社群軟體Dcard發文控訴，日前返台時在桃園國際機場搭車前往桃園高鐵站時，遭一名男子攬客搭車，對方說按跳表計費，不料乘車抵達高鐵站時被司機索討1100元，事主最後付錢了事，但在Dcard提醒大家搭車時要小心以免受騙。航警局獲報後，循線帶回違規攬客李姓業者及鄭姓司機，並依違反刑法詐欺罪及公路法移送偵辦。

航警局保安警察大隊第二隊隊長林威邵表示，航警獲悉有民眾在社群軟體Dcard控訴，在桃園國際機場入境時遭拉客坑錢、自覺受騙，航警隨即組成專案小組調查，發現該民眾是本月17日20時返台時，在桃園機場第二航廈遭違規攬客業者主動招攬。

林威邵指出，違規攬客的李姓業者向被害人謊稱前往桃園高鐵站是以一般計程車跳錶計費，但在抵達目的地後，鄭姓司機卻以Uber乘車介面計算之車資1400元收取，被害人覺得遭到詐騙，鄭姓司機才給予優惠價1100元。專案小組掌握李姓、鄭姓犯嫌身分後，循線將2人逮捕歸案，訊後依違反刑法詐欺罪及公路法移送。