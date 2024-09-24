恭喜妳抽中新上市股票 婦人做這動作保住10萬

台南市連姓女子加入網路投資教學社群，詐騙集團騙稱她抽中新上市股票，但須先匯款到指定帳戶購買股票，才可買賣股票獲利賺取巨額差價。連女驚覺有異，昨天到派出所查證，警員告訴她這是詐騙集團手法及話術，切勿遵從指示匯款後，保住她10萬元辛苦積蓄。

隨著網路社群發達及普及化，詐騙集團隨著發展新詐騙手法。連女於昨天下午1點多到台南市警三分局安中派出所報案說，她在網路社群上收到通知，對方表示她抽中3張新上市股票，每1張承銷價8萬元，共需匯款24萬元，3張股票如順利賣出可獲利6萬6千元。

連女告訴對方她目前只有10萬元，對方表示抽中新股無法放棄和轉讓，還謊稱如中籤不繳錢會影響信用，以後要買房買車，銀行貸款都會受到影響，要她先向朋友周轉。她聽完後半信半疑，才到安中派出所詢問。

安中派出所副所長顏琦晉、警員黃宇賢得知後確定是網路詐騙案件，明確向連女表示此為詐騙集團手法及話術，切勿遵從其指示匯款或作任何有關錢的操作，以免遭詐騙及財產損失，成功攔阻詐騙。