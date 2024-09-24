恭喜妳抽中新上市股票 婦人做這動作保住10萬

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聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市連姓女子加入網路投資教學社群詐騙集團騙稱她抽中新上市股票，但須先匯款到指定帳戶購買股票，才可買賣股票獲利賺取巨額差價。連女驚覺有異，昨天到派出所查證，警員告訴她這是詐騙集團手法及話術，切勿遵從指示匯款後，保住她10萬元辛苦積蓄。

隨著網路社群發達及普及化，詐騙集團隨著發展新詐騙手法。連女於昨天下午1點多到台南市警三分局安中派出所報案說，她在網路社群上收到通知，對方表示她抽中3張新上市股票，每1張承銷價8萬元，共需匯款24萬元，3張股票如順利賣出可獲利6萬6千元。

連女告訴對方她目前只有10萬元，對方表示抽中新股無法放棄和轉讓，還謊稱如中籤不繳錢會影響信用，以後要買房買車，銀行貸款都會受到影響，要她先向朋友周轉。她聽完後半信半疑，才到安中派出所詢問。

安中派出所副所長顏琦晉、警員黃宇賢得知後確定是網路詐騙案件，明確向連女表示此為詐騙集團手法及話術，切勿遵從其指示匯款或作任何有關錢的操作，以免遭詐騙及財產損失，成功攔阻詐騙。

台南市警三分局表示，詐騙集團針對當前政府政策，即時更新詐騙手法，民眾接獲可疑訊息，請養成查證習慣並提高警覺，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請員警協助查證。

連女上遭到電信投資詐騙，還好到台南市警三分局安中派出所詢問保住10萬元。記者黃宣翰／翻攝
連女上遭到電信投資詐騙，還好到台南市警三分局安中派出所詢問保住10萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙連女上當受騙。記者黃宣翰／翻攝
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社群 網路 詐騙集團

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