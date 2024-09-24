高雄轎車撞倒機車騎士竟肇逃 警方6小時後旅店逮人

高雄市新興區凌晨發生車禍，1輛轎車撞上機車騎士後，立即肇事逃逸揚長而去；騎士經送醫後已無大礙，警方在6小時逮捕肇逃的王姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，王姓男子（28歲）駕駛白色轎車，今天凌晨3時許，沿新興區五福一路行駛，經過五福一路與福建街口，撞上由福建街騎出的機車騎士顏姓男子（22歲），顏當場倒地不起，但是，王男卻馬上迴轉後，往東方向逃逸。

警方據報到場，將受傷的顏姓男子送醫，顏手腳挫傷，意識清楚無大礙。警方追查肇事轎車，循線找去前鎮區王男住處，發現王男將轎車開回家後便離家。

今天上午警方查閱相關資料，發現王男投宿高雄市苓雅區建國一路某旅店，立即前往旅店，上午9時50分逮捕王男。