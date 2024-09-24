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影／一旁就有斑馬線 9旬翁違規過馬路遭大貨車輾斷雙腿亡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區成泰路一段昨天有1名96歲老翁，橫越馬路時被大貨車撞倒輾過雙腿，送醫急救之後不幸於當天傍晚宣告不治，路口監視器顯示老翁是違規穿越馬路，但貨車司機仍因此面臨過失致死罪嫌。

這起車禍發生在昨天上午10時許，監視器拍下完整過程，96歲謝姓老翁趁馬路上的車輛停等紅燈，想要趕緊穿越成泰路，但是他走路的位置距離斑馬線大約還有4、5公尺遠。

老翁還沒走到道路中線，旁邊交通號誌已經由紅轉綠，車輛開始陸續起步，但是他仍繼續向前走，且貼著1輛大貨車車頭行走，司機在駕駛座的高度看不到人，也沒留意到老翁從旁邊靠近。

大貨車起步時，老翁立刻加快腳步，還是來不及通過，被撞倒並輾過雙腿造成骨折，救護車趕抵時仍有意識，緊急被送到林口長庚醫院，至昨天傍晚仍因傷勢太重宣告不治。

這起車禍雖主因老翁違規穿越馬路，但56歲郭姓司機仍將被警方依過失致死罪嫌函送地檢署偵辦。

新北市五股區成泰路一段，昨天有1名96歲老翁違規穿越馬路，還沒走到道路中線，前方原本停等紅燈的車輛，已經綠燈開始起步，老翁仍繼續向前走，被大貨車輾斷雙腿，送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區成泰路一段，昨天有1名96歲老翁違規穿越馬路，還沒走到道路中線，前方原本停等紅燈的車輛，已經綠燈開始起步，老翁仍繼續向前走，被大貨車輾斷雙腿，送醫不治。記者林昭彰／翻攝
96歲老翁貼著大貨車車頭穿越馬路，司機在駕駛座的高度看不到人，也沒留意到老翁從旁邊靠近。老翁被撞倒輾斷雙腿，送醫不治。記者林昭彰／翻攝
96歲老翁貼著大貨車車頭穿越馬路，司機在駕駛座的高度看不到人，也沒留意到老翁從旁邊靠近。老翁被撞倒輾斷雙腿，送醫不治。記者林昭彰／翻攝

新北 監視器 車禍 過失致死 骨折

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