快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

聽新聞
0:00 / 0:00

驚！疑在國道1追逐競速釀3死1傷？國道警：肇因待查

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導

昨日深夜22時許國道1號發生3死1傷重大車禍，兩部自小客車疑似變換車道不慎碰撞翻覆，其中1車的一男、一女遭拋出車外當場死亡，另1車的兩男一死、一骨折輕傷，受傷的邱男今天仍在醫院觀查，不受訪，醫生只說，他可能撞擊時彈飛擊破擋風玻璃才受傷，目前無生命危險，但今天有路過的車輛在網路貼文指，這起車禍疑似追逐釀禍，詳因仍由警方進一步清查中。

國道公路警察局第四公路警察斗南分隊說明，昨晚22時26分獲報，國道1號南向237.5公里處車道發生2部自小客車碰撞，其中23歲邱姓男子只鎖骨受傷，傷勢最輕，同車另一名22歲蕭姓男子則倒臥路中死亡；另一輛遭撞擊的車中一名50歲廖姓女拋出車外及49歲鄭姓男子半身困在車內，兩人也當場死亡。

現場兩車的車體嚴重扭曲變形，飛彈四散，一片狼籍，足見可能在未完全減速情況下，撞擊力相當猛烈，其中一車撞及路肩護欄再彈回車道翻覆，至於事發時兩車如何追撞，警方調閱行車紀錄器釐清中，警方說，受傷的邱男聲稱頭暈，致尚無法製作筆錄，了解事發時情況，警方將從國道監視器再進一步追查。

但今天有當時路過的車輛，拍下現場畫面上傳在臉書貼文指出事故車輛「在西螺就追逐了」，讓這起車禍的可疑性大為增加，也引起警方關注。

網路貼文也附有當時路過車禍現場的影片直言「直接撞護欄，車整個毀了耶！」並在影門貼文「從西螺就開始追了到大林就出事了」因事故發生在雲林斗南段，網路影片並沒有追逐畫面，是否有追逐，國道警方將進一步了解。

這車禍唯一輕傷的邱男酒測值為0；送虎尾若瑟醫院，目前還在醫院觀察中，若瑟醫院急診部主任侯鐘閎表示，據描述這名輕傷男可能在撞擊後撞破擋風玻璃，飛出車外，只有右手骨折及多處撕裂傷，生命跡象穩定，暫無大礙仍需觀察，至於另一名鄭男的頭、胸腹部重創且有安全帶勒痕，雙大腿變形，有骨折的狀況，呈現到院前死亡狀況，但仍搶救半小時後不治。全案由警方進一步調查釐清中。

有人在網路PO文指兩車從西螺追逐，傷者暫無製作筆，警方將進一步調查。記者蔡維斌／翻攝影
有人在網路PO文指兩車從西螺追逐，傷者暫無製作筆，警方將進一步調查。記者蔡維斌／翻攝影
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救。記者蔡維斌／翻攝
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救。記者蔡維斌／翻攝
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救，路肩護欄被撞斷。記者蔡維斌／翻攝
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救，路肩護欄被撞斷。記者蔡維斌／翻攝
國道一號三死一傷重大車禍的兩車撞得稀爛，今天被拖回國道警察隊進一步調查。記者蔡維斌／翻攝
國道一號三死一傷重大車禍的兩車撞得稀爛，今天被拖回國道警察隊進一步調查。記者蔡維斌／翻攝
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救。記者蔡維斌／翻攝
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救。記者蔡維斌／翻攝
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救。記者蔡維斌／翻攝
國道一發生三死一傷重大車禍，消防隊漏夜搶救。記者蔡維斌／翻攝

國道 網路 車禍

延伸閱讀

BMW自撞國1護欄駕駛卻跑了 國道警找到他稱太緊張

國三南二高台南善化路段積水 休旅車打水漂失控撞護欄

慘剩車身骨架...新竹特斯拉疑撞護欄釀火燒車 消防人員急滅火

影／國道林口南下桃園2車事故 女駕駛拋飛車外當場死亡

相關新聞

影／一旁就有斑馬線 9旬翁違規過馬路遭大貨車輾斷雙腿亡

新北市五股區成泰路一段昨天有1名96歲老翁，橫越馬路時被大貨車撞倒輾過雙腿，送醫急救之後不幸於當天傍晚宣告不治，路口監視...

驚！疑在國道1追逐競速釀3死1傷？國道警：肇因待查

昨日深夜22時許國道1號發生3死1傷重大車禍，兩部自小客車疑似變換車道不慎碰撞翻覆，其中1車的一男、一女遭拋出車外當場死...

泰安鄉苗62線落石砸中工人 命危送醫搶救中

苗栗縣泰安鄉苗62線泰雅原住民文化產業區附近，今天上午10點半左右發生落石砸中山壁施工的工人，1人失去生命跡象，送醫搶救...

台中男未繫安全帶…藏23萬毒品「庫柏力克熊」包裝

台中市李姓男子在12日凌晨開車行經北區時，因未繫安全帶遭警方盤查，警方聞到濃濃的毒品氣味，警方調查發現，李在車內藏有大批...

高雄加油站傳來屍臭味 警尋味驚見獨居男陳屍臥室

高雄市新興區渤海街今天上午傳出屍臭味，屋後加油站員工聞到異味報警查尋，員警發現獨居的蔡姓男子陳屍臥室，死亡多日。警方表示...

香港男看到網路廣告來台打工兼度假 淪詐騙車手被逮

一名香港籍男子看到網路台灣招募廣告，聲稱到台灣打工度假工作輕鬆、待遇優且免付旅費，他來台灣竟淪為詐騙集團車手，日前到台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。