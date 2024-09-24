驚！疑在國道1追逐競速釀3死1傷？國道警：肇因待查

昨日深夜22時許國道1號發生3死1傷重大車禍，兩部自小客車疑似變換車道不慎碰撞翻覆，其中1車的一男、一女遭拋出車外當場死亡，另1車的兩男一死、一骨折輕傷，受傷的邱男今天仍在醫院觀查，不受訪，醫生只說，他可能撞擊時彈飛擊破擋風玻璃才受傷，目前無生命危險，但今天有路過的車輛在網路貼文指，這起車禍疑似追逐釀禍，詳因仍由警方進一步清查中。

國道公路警察局第四公路警察斗南分隊說明，昨晚22時26分獲報，國道1號南向237.5公里處車道發生2部自小客車碰撞，其中23歲邱姓男子只鎖骨受傷，傷勢最輕，同車另一名22歲蕭姓男子則倒臥路中死亡；另一輛遭撞擊的車中一名50歲廖姓女拋出車外及49歲鄭姓男子半身困在車內，兩人也當場死亡。

現場兩車的車體嚴重扭曲變形，飛彈四散，一片狼籍，足見可能在未完全減速情況下，撞擊力相當猛烈，其中一車撞及路肩護欄再彈回車道翻覆，至於事發時兩車如何追撞，警方調閱行車紀錄器釐清中，警方說，受傷的邱男聲稱頭暈，致尚無法製作筆錄，了解事發時情況，警方將從國道監視器再進一步追查。

但今天有當時路過的車輛，拍下現場畫面上傳在臉書貼文指出事故車輛「在西螺就追逐了」，讓這起車禍的可疑性大為增加，也引起警方關注。

網路貼文也附有當時路過車禍現場的影片直言「直接撞護欄，車整個毀了耶！」並在影門貼文「從西螺就開始追了到大林就出事了」因事故發生在雲林斗南段，網路影片並沒有追逐畫面，是否有追逐，國道警方將進一步了解。