香港男看到網路廣告來台打工兼度假 淪詐騙車手被逮

一名香港籍男子看到網路台灣招募廣告，聲稱到台灣打工度假工作輕鬆、待遇優且免付旅費，他來台灣竟淪為詐騙集團車手，日前到台中市大甲區和被害人面交現金時，被埋伏的大甲警分局員警當場逮捕。

警方調查，鄭姓女子報案稱，她在LINE社群網站看到股票投資的招募廣告，還有許多股友在該飆股群組內分享「高獲利、穩賺不賠」的成功經驗讓她動了心，8月中旬起，她從原本1、2萬元開始投資，看著自己登錄的投資網站內不斷獲利，於是越來越大膽，逐漸加碼投資至數十萬元，總計已匯款或面交方式投入了125萬元。

直到獲利數倍後她想獲利了結，原本親切和善的理財專員，竟以各種理由阻止，甚至要求鄭女若要結清帳戶必須繳交數十萬元的交易稅才能出金，鄭女才驚覺自己會不會是陷入詐騙圈套，向警方報案求助。

大甲派出所員警受理報案時，假理財專員仍持續透過電話鼓吹她加碼投資賺大錢，警方將計就計，請鄭女配合假裝交付160萬元現款，並約車手到大甲區德興路一帶面交，專案小組在現場周邊埋伏監控，當詐騙車手到場取款時，警方出擊，當場逮捕擔任車手的香港籍43歲陳姓男子，在他身上查扣工作手機、識別證及偽造投資憑證等證物。

陳男說，他在香港上網時看到一則台灣的招募廣告，聲稱到台灣打工度假工作輕鬆、待遇優且免付旅費等誘人條件吸引，本月19日他持觀光簽證入境來台擔任詐欺車手，每次提領可獲得高額報酬，但陳嫌對整體詐騙集團運作細節避重就輕，警方經調查後全案已移送台中地檢署偵辦。