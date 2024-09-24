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九旬老婦騎機車外出迷路 向警揮手求助平安返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市90歲曾姓老婦人昨晚騎著機車在中西區武聖路徘徊，遇到巡邏員警急忙揮手求救，她出門辦事後騎機車返家時，卻怎麼樣都找不到回家的路，員警詢問其名字，順利聯繫上家屬確認身分後，便直接引導帶路讓她跟騎，平安順利返回家。

台南市警二分局長樂派出所巡佐郭政呈、警員陳韋麟，昨晚8點多巡邏行經中西區武聖路時，發現老婦人騎機車在路邊徘徊，看起來相當徬徨無助，老婦人看到員警巡邏車經過，也趕緊招手請求協助。

曾姓老婦人向員警說，她下午出門前往安南區辦事情，回程時騎機車繞了運河附近好幾圈，就是找不到回家的路，騎到機車都快沒油了，經員警詢問老婦人名字，利用警用電腦資料查證，得知她的家住在附近。

員警趕緊聯繫家屬確認老婦人身分後，便直接引導帶路讓90歲高齡的婦人跟騎，平安順利返回家。曾姓老婦人對警察熱心引導，安全順利返回住處高興不已，直稱感謝警察的熱血心腸。

警方提醒，家中如有高齡長輩或身體狀況不佳的家人，要有人在旁照顧，避免讓其單獨外出，注意其可能的活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式的證件或手機，也可向各直轄市、縣（市）政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時辨識身分尋回返家。請大眾若遇到年長者獨坐路邊，多給予關心協助，或撥打110請警方到場協助。

台南市90歲曾姓老婦人（左）昨晚騎著機車在中西區武聖路迷路，經巡邏警員協助順利返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市90歲曾姓老婦人（左）昨晚騎著機車在中西區武聖路迷路，經巡邏警員協助順利返家。記者黃宣翰／翻攝

台南 名字 老婦 警察

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