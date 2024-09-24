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影／台中和平6米高樹倒阻路 警緊急排除移到路旁

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平警分局雙崎派出所長詹傑勛與警員劉正明今天凌晨夜間巡邏時，在和平區東崎街9K往東勢方向，發現一棵高約6公尺的樹木倒塌，橫倒道路，占據單向車道，嚴重影響交通安全，員警下車協助將倒樹移到路旁。

所長與警員今天凌晨一點多看到路中倒樹後，立即在現場設置交通錐及警示燈，臨時交通管制，同時通報相關路權單位派員到場處理；為了盡快恢復道路通行，員警徒手將樹木枝幹移至路旁，減少障礙對車輛的影響，迅速排除潛在危險，避免意外發生。

和平警分局呼籲，近日因天氣不穩定，常出現豪雨導致土石坍方、樹木倒塌等情況，駕駛人行經山區道路時應更加小心謹慎，特別是在視線較差的夜間行駛，切勿超速或違規超車，如遇道路上有枯木、落石等障礙物，請立即撥打110或1999通知相關單位處理，確保安全。

台中市和平警分局員警今天凌晨經和平區東崎街9K往東勢方向，發現一棵高約6公尺的樹木倒塌，橫倒道路上，嚴重影響交通安全，員警下車移倒樹。圖／警方提供
台中市和平警分局員警今天凌晨經和平區東崎街9K往東勢方向，發現一棵高約6公尺的樹木倒塌，橫倒道路上，嚴重影響交通安全，員警下車移倒樹。圖／警方提供
台中市和平警分局員警今天凌晨經和平區東崎街9K往東勢方向，發現一棵高約6公尺的樹木倒塌，橫倒道路上，嚴重影響交通安全，員警下車移倒樹。圖／警方提供
台中市和平警分局員警今天凌晨經和平區東崎街9K往東勢方向，發現一棵高約6公尺的樹木倒塌，橫倒道路上，嚴重影響交通安全，員警下車移倒樹。圖／警方提供

台中市 落石 車道

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