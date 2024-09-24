影／台中和平6米高樹倒阻路 警緊急排除移到路旁

台中市和平警分局雙崎派出所長詹傑勛與警員劉正明今天凌晨夜間巡邏時，在和平區東崎街9K往東勢方向，發現一棵高約6公尺的樹木倒塌，橫倒道路，占據單向車道，嚴重影響交通安全，員警下車協助將倒樹移到路旁。

所長與警員今天凌晨一點多看到路中倒樹後，立即在現場設置交通錐及警示燈，臨時交通管制，同時通報相關路權單位派員到場處理；為了盡快恢復道路通行，員警徒手將樹木枝幹移至路旁，減少障礙對車輛的影響，迅速排除潛在危險，避免意外發生。