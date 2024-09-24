影／假女友誘騙7旬老翁下注直播「賭石」 警方到場阻詐24萬

詐騙新手法，台中74歲林姓老翁透過大陸女友介紹網路直播「賭石」，民眾下注後若當場切開為綠色翡翠光澤則為贏家並獲利，反之為輸家，老翁到銀行要匯24萬元當賭資被行員查覺有異通報警方，到場及時勸阻老翁匯款被騙。

本月20日林姓老翁到沙鹿區某銀行要匯款24萬元，經行員關懷提問，一開始他說要借給親戚買房子，行員研判又是詐騙集團應付行員的典型話術，懷疑老翁可能遭詐騙，請求警方到場協助。

台中市清水警分局光華派出所警員黃韋鈞及女警柯儀庭獲報到場，女警查看老翁手機內容發現竟是下注直播「賭石」，老翁才向警方坦承，曾下注1萬元已獲利10萬元，且已存入100多萬在網路帳號內，警方表示這是「下注賭石」的詐騙手法，誘騙民眾投入更多資金或獲利後，詐騙集團再以轉帳獲利款項為由要求提供名下多個金融帳號，遭騙被害人就可能成為人頭帳戶。

老翁才驚覺自己遭詐騙，女警向老翁表示「你不要再玩了，錢有拿回來了嗎」，老翁「沒有，有賺的都存在裡面」，女警苦心婆心勸阻「不要再匯錢了，好不好，不要再讓我看到你，可以來我們泡茶聊天，不要再來這裡」，老翁也很聽話樂得表示「好好，找你聊天才不會心思花到這裡來」。

老翁說，最近自己的帳戶也被詐騙集團利用，稱在網路上有人投資虛擬貨幣，獲利後需要他的帳戶幫忙收款，就將自己的帳戶交給對方使用，之後就被警示，警方向老翁表示，帳戶應該是被利用來洗錢。