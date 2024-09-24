影／台南大學實驗室失火 疑太陽能板製造原料釀災

台南大學東區榮譽校區「太陽光電實驗室」，今天上午8點多發生火災，消防人員到現場後，初步了解是二樓實驗室起火，立即拉水線滅火，火勢於8點20分撲滅。消防人員說，燃燒物質為太陽能板製造原料，沒有人員受傷，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

今天一大早有民眾經過台南大學東區榮譽校區，發現校區內二樓建物出現火勢及濃煙，馬上報119。台南市消防局救災救護指揮中心獲報後出動13車、28人，到場後確認起火點為校內二樓「太陽光電實驗室」，立即架設水線灌救，並於8點20分撲滅火勢。