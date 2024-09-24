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影／台南大學實驗室失火 疑太陽能板製造原料釀災

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南大學東區榮譽校區「太陽光電實驗室」，今天上午8點多發生火災消防人員到現場後，初步了解是二樓實驗室起火，立即拉水線滅火，火勢於8點20分撲滅。消防人員說，燃燒物質為太陽能板製造原料，沒有人員受傷，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

今天一大早有民眾經過台南大學東區榮譽校區，發現校區內二樓建物出現火勢及濃煙，馬上報119。台南市消防局救災救護指揮中心獲報後出動13車、28人，到場後確認起火點為校內二樓「太陽光電實驗室」，立即架設水線灌救，並於8點20分撲滅火勢。

消防人員說，燃燒物質為太陽能板製造原料，沒有人員受傷，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。 據了解，當時沒有學生或老師在實驗室內，沒有人員受傷。

台南大學榮譽校區太陽光電實驗室失火冒煙，沒有人受傷。圖／民眾提供
台南大學榮譽校區太陽光電實驗室失火冒煙，沒有人受傷。圖／民眾提供
台南大學榮譽校區太陽光電實驗室失火冒煙，消防人員到場滅火。記者黃宣翰／攝影
台南大學榮譽校區太陽光電實驗室失火冒煙，消防人員到場滅火。記者黃宣翰／攝影

台南 太陽光電 消防人員 火災

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