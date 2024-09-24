國1虎尾段2自小客車疑追撞翻覆 3死1輕傷

國道1號南向237.5公里雲林虎尾路段，昨天深夜發生死亡車禍，2輛自小客車疑發生追撞翻覆，造成3死1輕傷，確切事故原因，警方調查釐清中。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天發布新聞稿指出，昨天深夜11時26分獲報，國道1號南向237.5公里雲林虎尾路段事故，現場2部自小客車翻覆，分別占用中線及外側車道，2部自小客車內各有2人受困。

消防局救護車到場，將4人送醫急救，乘同一輛車的廖女（63年次）及鄭男（64年次）到院不治；另一輛車內蕭男（91年次）也搶救無效死亡，邱男（90年次）則受輕傷。

警方表示，車禍現場於昨天晚間11時44分排除，事故造成3人死亡、1人輕傷，初步調查可能是蕭男與邱男共乘的自小客追撞到前車，邱男酒測值為0，其餘3死者由醫院抽血檢驗中；肇事2車輛的駕駛者及確切事故原因釐清中。