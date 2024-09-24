快訊

日本近海規模5.9地震！八丈島見「50公分」浪高 氣象廳發海嘯警報

爆簽約大陸公司 吳慷仁搭機洩行蹤回應：「跟著感覺走」

降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

國1虎尾段2自小客車疑追撞翻覆 3死1輕傷

中央社／ 雲林縣24日電

國道1號南向237.5公里雲林虎尾路段，昨天深夜發生死亡車禍，2輛自小客車疑發生追撞翻覆，造成3死1輕傷，確切事故原因，警方調查釐清中。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天發布新聞稿指出，昨天深夜11時26分獲報，國道1號南向237.5公里雲林虎尾路段事故，現場2部自小客車翻覆，分別占用中線及外側車道，2部自小客車內各有2人受困。

消防局救護車到場，將4人送醫急救，乘同一輛車的廖女（63年次）及鄭男（64年次）到院不治；另一輛車內蕭男（91年次）也搶救無效死亡，邱男（90年次）則受輕傷。

警方表示，車禍現場於昨天晚間11時44分排除，事故造成3人死亡、1人輕傷，初步調查可能是蕭男與邱男共乘的自小客追撞到前車，邱男酒測值為0，其餘3死者由醫院抽血檢驗中；肇事2車輛的駕駛者及確切事故原因釐清中。

國道 警察 車禍

延伸閱讀

國一南下雲林段二車追撞 三人無生命跡象一人傷

表演卡司曝光！雲林國際偶戲節10月11日開幕 徐佳瑩等大咖獻唱

北市洲美快速道路傳翻車事故！公車「換車道」追撞2車釀傷

嘉義15歲國中生溪邊失足落水搜救中 救護車停路邊遭機車追撞

相關新聞

影／台南大學實驗室失火 疑太陽能板製造原料釀災

台南大學東區榮譽校區「太陽光電實驗室」，今天上午8點多發生火災，消防人員到現場後，初步了解是二樓實驗室起火，立即拉水線滅...

屏縣內埔鄉驚傳鐵皮屋火警 屋內車燒毀 1女燒燙傷

屏東縣消防局今天上午7點19分接獲報案，內埔鄉和興路與和美路口鐵皮屋火警，派人車前往，現場救出一名50歲女傷者...

影／假女友誘騙7旬老翁下注直播「賭石」 警方到場阻詐24萬

詐騙新手法，台中74歲林姓老翁透過大陸女友介紹網路直播「賭石」，民眾下注後若當場切開為綠色翡翠光澤則為贏家並獲利，反之為...

國一南下雲林段二車追撞 三人無生命跡象一人傷

國道1號南下237公里處今晚10時25分左右發生2輛自小客車追撞翻車事故，占據外側2車道，後方車輛回堵逾1公里長，雲林縣...

苗栗卓蘭磚造屋晚間大雨中倒塌 幸老婦人不在家

苗栗縣連日來大雨，卓蘭鎮新榮里一間磚造平房今天晚上8點多突然倒塌，一度懷疑78歲的老婦人受困，苗栗縣政府消防局接獲報，派...

豪大雨中市出動7消防車 傳沙洲有人受困原來是滅火

台中市石岡區豐勢路1巷一家工廠今天傍晚6點發生火災，目擊者表示，工廠冒煙，消防局獲報派遣石岡、東勢、新社分隊共7車15人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。