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澎湖花嶼國小火警 24日停課1天善後

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖離島花嶼國小昨晚發生火警，警消與村民合力救援，雖無人員受傷，但燒毀部分書籍，學校宣布今天停課善後，澎湖縣教育處也將儘速提供課本，供學校授課。

澎湖縣消防局23日晚間近9時獲報，望安鄉花嶼國小教室有冒煙情形，立即派遣第一大隊花嶼分隊1車2人馳赴現場搶救。

消防人員到場回報，2樓RC建築物冒出濃煙及火光，起火點為2樓1年級教室，疑因天雨濕氣，教室天花板裝設的懸吊式電扇電線短路起火燃燒，延燒地面放置的書籍及雜物，現場無人員受傷，火勢於晚間9時48分撲滅，燃燒面積4平方公尺，至於起火原因及財損，消防局今天將派遣火調人員調查。

花嶼國小位於澎湖最西邊，全校有5名學生，其中起火的1年級教室，今年有2名新生，教職員有8人。

教室 澎湖縣 火災

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