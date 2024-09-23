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花蓮小貨車自撞台9線號誌桿翻覆 男子左小腿斷肢送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台9線236.7公里花蓮光復段北上車道，昨天下午4時許發生自撞車禍，39歲周姓男子駕駛小貨車載一名乘客，行經該路段時不慎撞上路口號誌桿，導致周男左小腿斷肢，詳細事故原因尚待警方調查。

花蓮縣消防局第二大隊指出，昨天接獲報案，在光復鄉復興街與台九線交叉口，發現現場一輛小貨車翻覆，司機受困車內，左小腿已斷肢，人還有意識。消防人員以電動破壞器材，破壞車前擋風玻璃及撐開建立通道，救護人員攜帶急救器材進入車內將傷者脫困，並於現場急救處置，後送鳳林榮民醫院急救。

鳳林警分局表示，經調查，39歲周姓民眾駕駛小貨車載一名乘客，沿台9線南往北車道直行，不明原因撞上路口號誌桿，造成駕駛1人受傷送醫治療，詳細肇事原因有待警方調查，以釐清肇事責任。

台9線236.7公里花蓮光復段北上車道，昨天下午4時許發生自撞車禍，導致駕駛周男左小腿斷肢，詳細事故原因尚待警方調查。圖／花蓮縣消防局提供
台9線236.7公里花蓮光復段北上車道，昨天下午4時許發生自撞車禍，導致駕駛周男左小腿斷肢，詳細事故原因尚待警方調查。圖／花蓮縣消防局提供
台9線236.7公里花蓮光復段北上車道，昨天下午4時許發生自撞車禍，駕駛周男不慎撞上路口號誌桿，導致左小腿斷肢。圖／花蓮縣消防局提供
台9線236.7公里花蓮光復段北上車道，昨天下午4時許發生自撞車禍，駕駛周男不慎撞上路口號誌桿，導致左小腿斷肢。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 車禍

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