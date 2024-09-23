快訊

虎航全航線100元機票來了！ 「這2天」早上10點準時開搶

晚間雨區再擴大！ 20縣市豪大雨特報「豪雨炸3地」

東海女大生遭公車撞亡 交通部長陳世凱說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超速遭吊扣車牌 19歲男假車牌開賓士趴趴走

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

桃園市中壢區19歲劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛，但他異想天開上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，日前駕車與友人一同至新竹縣關西鎮參加廟會看熱鬧，卻在公車停車格違停，被警方查獲，除了開單告發，劉男還因觸犯刑法「行使偽造特種文書」罪嫌被法辦。

新埔警分局指出，劉姓男子在公車停車格內違停遭檢舉，眼尖的員警發現他的車牌疑似偽造，經比對車身號碼及引擎號碼都不相符，當場查扣偽造車牌並依刑法「行使偽造特種文書罪」將他移送法辦；交通違規部分依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款等規定告發，可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，男子賓士車再度被移置保管。

劉姓男子供稱，透過臉書找到製作假車牌的賣家，委由對方製作與原車型相似的假車牌號碼掛在車上，以為能藉由懸掛假車牌蒙混上路，不料被警方識破。

新埔警分局強調，車牌屬於公路監理機關核發的行車許可憑證，任何私自製作、販售偽造車牌的行為都違法，依刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處一年以下有期徒刑，如果上路使用偽造車牌也觸犯刑法第216條「行使偽造文書罪」，依道路交通管理處罰條例可處最高1萬800元罰鍰，呼籲民眾勿存僥倖心態，以身試法。

劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛 ，但他上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，在新竹關西被警方查獲開罰，還吃上官司。圖／新埔警分局提供
劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛 ，但他上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，在新竹關西被警方查獲開罰，還吃上官司。圖／新埔警分局提供
劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛 ，但他上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，在新竹關西被警方查獲開罰，還吃上官司。圖／新埔警分局提供
劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛 ，但他上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，在新竹關西被警方查獲開罰，還吃上官司。圖／新埔警分局提供
劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛 ，但他上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，在新竹關西被警方查獲開罰，還吃上官司。圖／新埔警分局提供
劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛 ，但他上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，在新竹關西被警方查獲開罰，還吃上官司。圖／新埔警分局提供

假車牌 停車格 違停

延伸閱讀

大陸經濟不振影響消費 豪華汽車市場也受波及

保時捷駕駛違停吃烤肉 高雄警巡邏查出掛假車牌

影／開賓士衝撞「館長」成吉思汗俱樂部林口店 陳嫌：為自己討公道

比亞迪、賓士結束13年合作 外資精簡中國布局再增一例

相關新聞

花蓮小貨車自撞台9線號誌桿翻覆 男子左小腿斷肢送醫

台9線236.7公里花蓮光復段北上車道，昨天下午4時許發生自撞車禍，39歲周姓男子駕駛小貨車載一名乘客，行經該路段時不慎...

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

台中市消防局在今天下午4時許獲報，台中市東區LaLaport賣場有人反鎖在二樓廁所內，消防隊派員前往搶救，消防局先用線上...

高雄男見前女友坐上新歡副駕吃味 騎車硬拉下車慘了

陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車，3人當街起爭執，致轎...

影／超速遭吊扣車牌 19歲男假車牌開賓士趴趴走

桃園市中壢區19歲劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛 ，但他異想天開上網花了6...

逢甲甜點店慶開幕放彩煙！民眾聞聲驚「以為是氣爆」 中市府將開罰限期改善

台中市逢甲商圈1家甜點店施放彩煙，台中市環保局今天表示，經檢視民眾提供影片，確有空氣污染情事，將依違反空污法開罰新台幣1...

消防員晴空匯殞命 專家拋「微正壓」確保消防梯間無煙干擾

桃園市都市發展局與桃園市建築師公會今舉辦「建築防火及防震講座」，針對今年5月新竹晴空匯火警釀消防員殞命，建築師公會理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。