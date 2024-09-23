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影／超速遭吊扣車牌 19歲男假車牌開賓士趴趴走
桃園市中壢區19歲劉姓男子6月間因超速案件，駕駛的賓士跑車遭吊扣車牌半年，繳清罰款後雖領回車輛，但他異想天開上網花了6000元購買偽造車牌趴趴走，日前駕車與友人一同至新竹縣關西鎮參加廟會看熱鬧，卻在公車停車格內違停，被警方查獲，除了開單告發，劉男還因觸犯刑法「行使偽造特種文書」罪嫌被法辦。
新埔警分局指出，劉姓男子在公車停車格內違停遭檢舉，眼尖的員警發現他的車牌疑似偽造，經比對車身號碼及引擎號碼都不相符，當場查扣偽造車牌並依刑法「行使偽造特種文書罪」將他移送法辦；交通違規部分依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款等規定告發，可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，男子賓士車再度被移置保管。
劉姓男子供稱，透過臉書找到製作假車牌的賣家，委由對方製作與原車型相似的假車牌號碼掛在車上，以為能藉由懸掛假車牌蒙混上路，不料被警方識破。
新埔警分局強調，車牌屬於公路監理機關核發的行車許可憑證，任何私自製作、販售偽造車牌的行為都違法，依刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處一年以下有期徒刑，如果上路使用偽造車牌也觸犯刑法第216條「行使偽造文書罪」，依道路交通管理處罰條例可處最高1萬800元罰鍰，呼籲民眾勿存僥倖心態，以身試法。
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