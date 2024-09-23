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高雄男見前女友坐上新歡副駕吃味 騎車硬拉下車慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車，3人當街起爭執，致轎車撞至路邊歇業攤位；警方獲報趕抵，發現陳滿身酒味，經酒測超過每公升0. 49毫克，警詢後，依傷害、公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，57歲的陳姓男子今天下午3時23分許騎機車行經苓雅區三多路與廣東路口，見56歲的徐姓前女友坐上60歲吳姓男子駕駛的轎車，兩人有說有笑，於是醋勁大發。

陳騎車擋住吳男轎車去路，打開副駕駛座車門，欲將徐女拉下車，雙方發生口角，吳男一時不慎，車子偏離撞至路邊歇業的攤位，幸未波及其他路人。無人受傷

3人當街起肢體衝突，轄區苓雅警分局警方獲報趕抵，聞到陳男滿身酒味，警方先將雙方帶返所釐清口角過程，後對陳施以酒測，超過每公升0. 49毫克。

由於徐女和吳男欲對陳提出傷害、恐嚇罪告訴，警詢後，依傷害、恐嚇、公共危險及毀損等罪嫌將陳男移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車。記者石秀華／翻攝

前女友 恐嚇 酒測

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