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台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治
台中市消防局在今天下午4時許獲報，台中市東區LaLaport賣場有人反鎖在二樓廁所內，消防隊派員前往搶救，消防局先用線上方式指導民眾CPR，直到消防員到場，男子年約60歲，被送往中國醫藥大學附設醫院急救不治，是否是因身體疾病或其他因素，有待後續調查釐清。
台中市消防局在今天下午4時許獲報，東區LaLaport賣場2樓男廁，有打掃員工發現民眾反鎖廁所內且無回應，請求消防局派遣人前往搶救，經派遣3車8人，由東英分隊小隊長李秉儒帶隊前往搶救。
今天下午4時27分，報案人回報消防局，廁所門已經開啟，廁所內男子已無生命跡象，消防局以線上指導民眾進行DACPR，持續執行CPR直到消防員到場接手。
經查，現場男子年約60歲，消防員到場時，已無生命跡象，持續CPR後送中國醫藥大學附設醫院，但仍不治，詳細案發原因，待後續釐清。
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