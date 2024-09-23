快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

下班記得帶傘！ 19縣市豪大雨特報「雨彈狂炸2地」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市消防局在今天下午4時許獲報，台中市東區LaLaport賣場有人反鎖在二樓廁所內，消防隊派員前往搶救，消防局先用線上方式指導民眾CPR，直到消防員到場，男子年約60歲，被送往中國醫藥大學附設醫院急救不治，是否是因身體疾病或其他因素，有待後續調查釐清。

台中市消防局在今天下午4時許獲報，東區LaLaport賣場2樓男廁，有打掃員工發現民眾反鎖廁所內且無回應，請求消防局派遣人前往搶救，經派遣3車8人，由東英分隊小隊長李秉儒帶隊前往搶救。

今天下午4時27分，報案人回報消防局，廁所門已經開啟，廁所內男子已無生命跡象，消防局以線上指導民眾進行DACPR，持續執行CPR直到消防員到場接手。

經查，現場男子年約60歲，消防員到場時，已無生命跡象，持續CPR後送中國醫藥大學附設醫院，但仍不治，詳細案發原因，待後續釐清。

台中市東區LaLaport賣場今天下午傳出有男子反鎖廁所，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影
台中市東區LaLaport賣場今天下午傳出有男子反鎖廁所，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影

CPR LaLaport 台中市 廁所 消防員

相關新聞

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

台中市消防局在今天下午4時許獲報，台中市東區LaLaport賣場有人反鎖在二樓廁所內，消防隊派員前往搶救，消防局先用線上...

高雄男見前女友被新歡搭載吃味　騎車硬拉人下車慘了

陳姓男子今天下午騎機車在高市苓雅區三多路，見徐姓前女友坐上吳姓男子轎車醋勁大發，攔車欲將徐女拉下車，3人當街起爭執，致轎...

逢甲甜點店慶開幕放彩煙！民眾聞聲驚「以為是氣爆」 中市府將開罰限期改善

台中市逢甲商圈1家甜點店施放彩煙，台中市環保局今天表示，經檢視民眾提供影片，確有空氣污染情事，將依違反空污法開罰新台幣1...

消防員晴空匯殞命 專家拋「微正壓」確保消防梯間無煙干擾

桃園市都市發展局與桃園市建築師公會今舉辦「建築防火及防震講座」，針對今年5月新竹晴空匯火警釀消防員殞命，建築師公會理事長...

台中起重機煞車失靈？台74匝道6連環撞 奧迪維修費恐不少

台中市賴姓男子在今天中午駕駛起重機，行經台74青海路匝道時，疑因煞車失靈，直接撞上前方車輛後，釀成連環車禍，一共有5輛車...

中壢砂石車路中突「卸貨」 後方外送員驚嚇閃避

桃園市中壢區一輛砂車石司機日前載運一車砂石，由市區往青埔方向，不料行經中壢新生路、慈惠三街路口，後斗砂石突然當街「卸貨」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。