逢甲甜點店慶開幕放彩煙！民眾聞聲驚「以為是氣爆」 中市府將開罰限期改善

台中市逢甲商圈1家甜點店施放彩煙，台中市環保局今天表示，經檢視民眾提供影片，確有空氣污染情事，將依違反空污法開罰新台幣1200元以上、500萬元以下罰鍰，並要求業者限期改善。

環保局接獲民眾提供社群平台流傳影片，畫面中只見這家甜點店為慶祝開幕，在店門口燃放彩色煙火，引爆當下還發出巨響，有民眾以為發生氣爆，還擔心「八仙塵爆」事件再現，現場也四散飄落鞭炮屑。

有關民眾在網路投訴彩煙造成空污影響環境衛生一事，環保局表示，經檢視民眾提供影片，確有空氣污染情事，將依違反空污法開罰1200元以上、500萬元以下罰鍰，並要求業者限期改善，屆期仍未改善，可按次處罰。

至於施放彩煙是否造成地面污染，環保局指出，將前往店家稽查，若因施放彩煙有粉塵污染地面情況，也將依違反廢棄物清理法開罰1200元以上、6000元以下罰緩，並限期改善，屆期未改善可按次處罰。