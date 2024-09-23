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消防員晴空匯殞命 專家拋「微正壓」確保消防梯間無煙干擾
桃園市都市發展局與桃園市建築師公會今舉辦「建築防火及防震講座」，針對今年5月新竹晴空匯火警釀消防員殞命，建築師公會理事長拋出「消防梯間微正壓」概念，以防災時濃煙灌入通道，影響逃生視線，呼籲產官學界共同努力，降低災損。
桃園市長張善政表示，科技日新月異，在建築物的防震、防火也有許多新技術，希望藉由趁講座與更多人分享觀念，減少類似災害發生；桃園市建築物管理處表示，「微正壓」是不錯的防災概念，但目前中央法規未改，無法硬性要求業者比照，但在梯間防火填塞工作部分，市府會努力把關。
高志揚指出，晴空會大火事後清理現場，可見逃生梯間牆壁有許多消防員探索空間的掌印，代表事發當下，梯間充斥濃煙，消防員無法判斷方位。照理來說，梯間不應該有濃煙，做好防火填塞雖然能阻卻，但如果能創造微正壓空間，更能確保安全。
高志揚表示，微正壓概念正好與醫院負壓病房相反，是利用設備創造梯間氣壓大於其他空間，讓空氣只能往外排，濃煙就灌不進梯間，而且只要與消防警報系統連線，在緊急狀況發生時啟動就好，不須常駐，減少不必要的耗能。此構想已在產學界討論一段時間，相信政府也會重視。
桃園市建管處表示，「微正壓」概念對消防梯間淨空逃生有加分效果，但目前中央法規沒硬性規定，希望藉由交流分享新觀念。另外，市府在晴空會大火之後，針對5樓以上新建集合住宅都有要求做好消防梯間防火填塞工作，從起造、承造到監造，各工作階段負責人都要簽名，16樓以上更要附管線圖備查。至於既有大樓部分，清查16樓以上社區有2個社區不合格，已限期改善。
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