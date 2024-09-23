快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

下班記得帶傘！ 19縣市豪大雨特報「雨彈狂炸2地」

聽新聞
0:00 / 0:00

消防員晴空匯殞命 專家拋「微正壓」確保消防梯間無煙干擾

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市都市發展局與桃園市建築師公會今舉辦「建築防火及防震講座」，針對今年5月新竹晴空匯火警釀消防員殞命，建築師公會理事長拋出「消防梯間微正壓」概念，以防災時濃煙灌入通道，影響逃生視線，呼籲產官學界共同努力，降低災損。

桃園市長張善政表示，科技日新月異，在建築物的防震、防火也有許多新技術，希望藉由趁講座與更多人分享觀念，減少類似災害發生；桃園市建築物管理處表示，「微正壓」是不錯的防災概念，但目前中央法規未改，無法硬性要求業者比照，但在梯間防火填塞工作部分，市府會努力把關。

高志揚指出，晴空會大火事後清理現場，可見逃生梯間牆壁有許多消防員探索空間的掌印，代表事發當下，梯間充斥濃煙，消防員無法判斷方位。照理來說，梯間不應該有濃煙，做好防火填塞雖然能阻卻，但如果能創造微正壓空間，更能確保安全。

高志揚表示，微正壓概念正好與醫院負壓病房相反，是利用設備創造梯間氣壓大於其他空間，讓空氣只能往外排，濃煙就灌不進梯間，而且只要與消防警報系統連線，在緊急狀況發生時啟動就好，不須常駐，減少不必要的耗能。此構想已在產學界討論一段時間，相信政府也會重視。

桃園市建管處表示，「微正壓」概念對消防梯間淨空逃生有加分效果，但目前中央法規沒硬性規定，希望藉由交流分享新觀念。另外，市府在晴空會大火之後，針對5樓以上新建集合住宅都有要求做好消防梯間防火填塞工作，從起造、承造到監造，各工作階段負責人都要簽名，16樓以上更要附管線圖備查。至於既有大樓部分，清查16樓以上社區有2個社區不合格，已限期改善。

新竹市豐邑晴空匯大樓地下一樓起火後，其他樓層公共空間遭濃煙燻黑，地板、牆壁都是焦油。圖／民眾提供
新竹市豐邑晴空匯大樓地下一樓起火後，其他樓層公共空間遭濃煙燻黑，地板、牆壁都是焦油。圖／民眾提供

建築師 消防員

延伸閱讀

台中消防大肚分隊新廳舍落成啟用 193公頃王田油庫在其轄內

汐止寵物店深夜竄惡火 1狗4貓來不及逃生喪命

明揚大火消防員4殉職10傷今1周年 分隊閃燈鳴笛悼念

通霄神明廳起火濃煙驚人 74歲老翁一度受困陽台…救出無大礙

相關新聞

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

台中市消防局在今天下午4時許獲報，台中市東區LaLaport賣場有人反鎖在二樓廁所內，消防隊派員前往搶救，消防局先用線上...

逢甲甜點店慶開幕放彩煙！民眾聞聲驚「以為是氣爆」 中市府將開罰限期改善

台中市逢甲商圈1家甜點店施放彩煙，台中市環保局今天表示，經檢視民眾提供影片，確有空氣污染情事，將依違反空污法開罰新台幣1...

消防員晴空匯殞命 專家拋「微正壓」確保消防梯間無煙干擾

桃園市都市發展局與桃園市建築師公會今舉辦「建築防火及防震講座」，針對今年5月新竹晴空匯火警釀消防員殞命，建築師公會理事長...

台中起重機煞車失靈？台74匝道6連環撞 奧迪維修費恐不少

台中市賴姓男子在今天中午駕駛起重機，行經台74青海路匝道時，疑因煞車失靈，直接撞上前方車輛後，釀成連環車禍，一共有5輛車...

中壢砂石車路中突「卸貨」 後方外送員驚嚇閃避

桃園市中壢區一輛砂車石司機日前載運一車砂石，由市區往青埔方向，不料行經中壢新生路、慈惠三街路口，後斗砂石突然當街「卸貨」...

高雄小吃店換桶裝瓦斯「轟」一聲起火 1員工受驚嚇送醫

高雄市前鎮區一心二路某小吃店今天下午2時13分許，更換店內桶裝瓦斯桶時不慎，引發轟然巨響，店內起火冒煙，消防局出動9車2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。