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台中起重機煞車失靈？台74匝道6連環撞 名車維修費恐不少
台中市賴姓男子在今天中午駕駛起重機，行經台74青海路匝道時，疑因煞車失靈，直接撞上前方車輛後，釀成連環車禍，一共有5輛車被波及，其中造成一名女乘客胸部挫傷送醫，警方調查，賴無酒精濃度，初判是機械故障等原因釀禍，詳細案發原因，仍待後續調查，不過此次受損車輛中，有進口奧迪等名車，後續維修費用恐怕不少。
經查，賴姓男子（54歲）在今天中午12時許駕駛起重機，沿台74快速道路左側車道，往青海路匝道方向行駛，疑因起重機煞車失靈，撞上前方王男駕駛的車輛後，引發追撞張男、洛男、劉女、郭男駕駛的轎車與休旅車，釀成連環車禍。
第六警分局交通分隊到場調查，涉案6名駕駛都無酒精濃度，起重機的車頭有擦痕，其他車輛則是車頭、車尾、車身有受損，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
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