中壢砂石車路中突「卸貨」 後方外送員驚嚇閃避

桃園市中壢區一輛砂車石司機日前載運一車砂石，由市區往青埔方向，不料行經中壢新生路、慈惠三街路口，後斗砂石突然當街「卸貨」，砂石傾洩滿路，緊隨後方外送員險些遭殃，網友昨天PO文引發熱議，中壢分局今天下午表示，警方今天才接到民眾反映，查看PO網影片將循線追查，一旦查獲肇事司機將依道交條例處3000至1.8萬元罰鍰。

根據網友PO出影片，這輛砂石車載運砂車往青埔方向行駛，行經新生路、慈惠三街口，砂石車後斗突然打開，車上砂石傾洩而出，散落路中，後方緊跟的外送員機車險些撞上遭殃並嚇一跳，趕緊扭轉機車閃避。

該影片引起網友留言談論熱議，有的網友說，「原地施工嗎」，也有網友說「菜鳥司機按錯開關」？還有網友酸說「直接封路」。也有網友說，外送員下次不要跟太緊？危險駕駛吊照開罰，「救他一命」。