7旬老翁卡拉ok店酒醉疑摸人妻爆衝突 涉持長刀砍人遭壓制送辦

70歲賴姓老翁日前酒醉後前往在台北市一家卡拉ok店消費，在樓梯間疑差點襲胸正要離開的李姓人妻，人妻大叫驚動丈夫，賴翁竟回家拿出刀刃約50公分的長刀砍人，致人夫手掌虎口受傷，幸好遭即時壓制沒有再釀禍，全案依殺人未遂罪送辦，訊後3萬元交保。

北投警方指出，9月21日晚上10時許獲報，東華街一處卡拉ok店持刀打架，員警到場賴姓老翁遭人壓制在地，刀刃約50、60公分的長刀掉落一旁。

警方調查，賴翁曾多次酒醉後與人起衝突，事後都會斷片失憶，不記得自己做過的事情，因此轄區民眾見他常會繞道而行。當日賴翁喝酒後在卡拉ok店樓梯間，這時潘男和妻子李女剛消費完要離開，賴翁疑似差點觸碰到李女上身，李女大叫後丈夫潘男與賴翁爆發拉扯衝突。

不料，賴翁竟回家拿出長刀涉攻擊潘男，導致潘男手掌虎口遭劃傷，受有1、2公分傷勢，現場潘男朋友立即上前聯手將賴男壓制在地，警方到場隨逮捕送辦，潘男經送醫治療後已無大礙。

賴男供稱因酒後失憶斷片，不清楚細節。全案詢問依刑法傷害、殺人未遂罪嫌移送士檢偵辦，檢方訊後諭令3萬元交保候傳。

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