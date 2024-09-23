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公車撞死東海大學生 中市府重罰業者共120萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中巨業交通昨晚發生嚴重交通事故，造成東海大學兩名學生一死一傷，台中市政府交通局將對客運業者進行重罰，初步概算處分金額約120萬元，同時也督促業者協助不幸死傷的民眾，進行後續賠償事宜。

巨業客運施姓司機22日晚間9時許，開車行經宮原眼科時欲左轉，撞上當時走在斑馬線的東海大學王姓、林姓女大生，林姓女生遭捲入車輪底下，到院前死亡，王姓女生受輕傷。全案將依過失致死罪偵辦，23日報請檢察官相驗。

台中市政府交通局指出，將對客運業者進行重罰，依照公路法、虧損補貼作業規定、以及免費公車契約，初步概算處分金額約120萬元，同時也督促業者協助不幸死傷的民眾，進行後續賠償事宜。

另外，交通局今緊急召開市區公車行車安全檢討會議，要求所有業者召回所有駕駛員進行行車安全教育訓練，務必落實路口轉彎停看行，確認公車周遭沒有其他用路人才可於路口轉彎 。

交通局表示，此次重大肇事案件亦將列入今年的公車評鑑成績，大幅影響該公司今年請領的補助金額。

巨業公車闖禍釀1死1傷，中市府初估將重罰業者120萬。圖／民眾提供
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公車 女生 東海大學

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