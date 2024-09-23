聽新聞
0:00 / 0:00
高雄大雨過後大寮現1公尺長坑洞 害5車受損2騎士慘摔
高雄市連日降下間歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，因昨晚雨天視線不清，害5輛轎車經過時車子受損，另有2名機車騎士路過摔車受傷，其中1男被送醫治療；公路局獲悉後，已連夜將坑洞補填。
國民黨籍市議員邱于軒昨晚在臉書貼文，呼籲民眾經過大寮鳳林二路465號前 時要減速慢行，因為下雨，目前有大坑洞，導致多名騎士受傷，目前已擺放交通錐請大家往來時小心。
據了解，當時有5輛轎車經過坑洞，導致車身受損，另有2名騎士摔車受傷。
林園警分局表示，昨晚於113年9月時35分，接獲報案在大寮區鳳林二路有車禍發生，當時以為是2名機車騎士擦撞，經大寮所及交通分隊員警到場處理發現是路面出現坑洞，摔車所致。
警方表示，摔車的22歲謝姓男子及41歲傅姓男子，兩人均手腳擦挫傷，意識清楚，酒測值為0，其中謝男被送醫治療，幸無大礙。
公路局表示，台25線8k+350右側坑洞已完成補填，若有民眾因此受傷，提出國賠需求，將積極協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言