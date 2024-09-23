高雄大雨過後大寮現1公尺長坑洞 害5車受損2騎士慘摔

高雄市連日降下間歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，因昨晚雨天視線不清，害5輛轎車經過時車子受損，另有2名機車騎士路過摔車受傷，其中1男被送醫治療；公路局獲悉後，已連夜將坑洞補填。

國民黨籍市議員邱于軒昨晚在臉書貼文，呼籲民眾經過大寮鳳林二路465號前 時要減速慢行，因為下雨，目前有大坑洞，導致多名騎士受傷，目前已擺放交通錐請大家往來時小心。

據了解，當時有5輛轎車經過坑洞，導致車身受損，另有2名騎士摔車受傷。

林園警分局表示，昨晚於113年9月時35分，接獲報案在大寮區鳳林二路有車禍發生，當時以為是2名機車騎士擦撞，經大寮所及交通分隊員警到場處理發現是路面出現坑洞，摔車所致。

警方表示，摔車的22歲謝姓男子及41歲傅姓男子，兩人均手腳擦挫傷，意識清楚，酒測值為0，其中謝男被送醫治療，幸無大礙。