快訊

遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大雨過後大寮現1公尺長坑洞 害5車受損2騎士慘摔

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導

高雄市連日降下間歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，因昨晚雨天視線不清，害5輛轎車經過時車子受損，另有2名機車騎士路過摔車受傷，其中1男被送醫治療；公路局獲悉後，已連夜將坑洞補填。

國民黨籍市議員邱于軒昨晚在臉書貼文，呼籲民眾經過大寮鳳林二路465號前 時要減速慢行，因為下雨，目前有大坑洞，導致多名騎士受傷，目前已擺放交通錐請大家往來時小心。

據了解，當時有5輛轎車經過坑洞，導致車身受損，另有2名騎士摔車受傷。

林園警分局表示，昨晚於113年9月時35分，接獲報案在大寮區鳳林二路有車禍發生，當時以為是2名機車騎士擦撞，經大寮所及交通分隊員警到場處理發現是路面出現坑洞，摔車所致。

警方表示，摔車的22歲謝姓男子及41歲傅姓男子，兩人均手腳擦挫傷，意識清楚，酒測值為0，其中謝男被送醫治療，幸無大礙。

公路局表示，台25線8k+350右側坑洞已完成補填，若有民眾因此受傷，提出國賠需求，將積極協助處理。

高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔，警方在現場放交通錐警示。圖／取自高市議員邱于軒臉書
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔，警方在現場放交通錐警示。圖／取自高市議員邱于軒臉書
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔，警方在現場放交通錐警示。圖／取自高市議員邱于軒臉書
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔，警方在現場放交通錐警示。圖／取自高市議員邱于軒臉書
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。記者石秀華／翻攝
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。圖／取自高市議員邱于軒臉書
高雄市連日降下見歇性豪大雨，位於大寮區鳳林二路馬路出現長約1公尺、寬半公尺的坑洞，害5車受損2騎士慘摔。圖／取自高市議員邱于軒臉書

機車騎士

延伸閱讀

全台又要濕答答！「18縣市」豪大雨特報 恐下到晚上

綠轟藍柯志恩不顧高雄建設 藍黨部：不要情緒勒索

大雨南北開炸 鄭明典po圖：有一些些「梅雨」的味道

大雨到何時？中部以南漸趨緩 北部東北部仍有較大雨勢

相關新聞

東海女大生車禍一死一傷 小黃司機：該路段無站牌公車應更改路線

巨業客運施姓司機昨晚9時許，駕駛公車經綠川東街左轉中山路口，在路口撞上對向兩名東海大學女大學生，造成一死一傷慘劇。肇事原...

好消息！台東小米中毒案又有2病患今天可出院

台東蝸牛小米粽中毒案造成3人不幸死亡、4人住院治療，今早在縣長饒慶鈴會局處首長探望過後，又有一名曾經在加護病房插管搶救的...

高雄小吃店換桶裝瓦斯「轟」一聲起火 1員工受驚嚇送醫

高雄市前鎮區一心二路某小吃店今天下午2時13分許，更換店內桶裝瓦斯桶時不慎，引發轟然巨響，店內起火冒煙，消防局出動9車2...

公車撞死東海大學生 中市府重罰業者共120萬

台中巨業交通昨晚發生嚴重交通事故，造成東海大學兩名學生一死一傷，台中市政府交通局將對客運業者進行重罰，初步概算處分金額約...

7旬老翁卡拉ok店酒醉疑摸人妻爆衝突 涉持長刀砍人遭壓制送辦

70歲賴姓老翁日前酒醉後前往在台北市一家卡拉ok店消費，在樓梯間疑差點襲胸正要離開的李姓人妻，人妻大叫驚動丈夫，賴翁竟回...

車有狀況？在快速路上倒車緩行 警：將通知駕駛人到案裁罰

台中市一輛紅色轎車竟在台74線快速道路太平往潭子方向的25公里處倒車而行，太平警分局在網路上看到影片，已擴大調閱監視器，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。