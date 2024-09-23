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東海女大生車禍一死一傷 小黃司機：該路段無站牌公車應更改路線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

巨業客運施姓司機昨晚9時許，駕駛公車經綠川東街左轉中山路口，在路口撞上對向兩名東海大學女大學生，造成一死一傷慘劇。肇事原因仍待調查，但何以既是對向，仍未能相互看到，以致發生憾事，令人不解。

倒是在附近排班的計程車司機質疑，綠川東街和該段要前往台中火車站的中山路都沒有站牌，何以公車長期以來仍要繞經該處，建議應該更改路線。

在中山路繼中派出所前排班10多年的江姓計程司機說，當地自從宮原眼科（餐廳）開了之後，成為知名景點，遊客大增，行人穿越馬路的機會也多了。

但是，該處路口不寬，僅約7、8公尺，有時候年輕人會從宮原眼科騎樓下衝出來想過馬路，有時則是路口對向想前往，公車在此轉彎，就常造成車禍，去年還有人被撞斷了腿。

他說，事實上，公車自中正路駛向台中火車站時，直行即可，不知為何偏要右轉進綠川東街，再左轉中山路前往。而繞這個彎的兩段路都沒有公車站牌，豈不是多繞了路。建議公車應更改路線，由中正路直行台中火車站即可，不必再費事繞彎，徒增事故機率。

但莊姓公車司機說，會繞路，和直行台中火車站要左轉時，站前的建國路腹地太小，因此多繞一段再左轉，就有較長的等待號誌路段。是否更改路線，可以再研究。

對於何以雙方是對向仍會撞上？各方猜測頗多，但都表示，既然車上有先進駕駛輔助系統，只要調錄影看一看即知。因為錄影系統不僅錄下車前畫面，也會錄下司機動態。當時司機是否有停等、抬頭查看，都會一目瞭然。

記者中午實地勘查，發生此事後，許多公車經過路口時，已會特別停下停等路人。但遊客不少，路口十分忙碌。路口目前已有4支路燈，其中1支有樹木遮蔽。但一名資深警員則說，肇事時間是深夜，又有下雨，建議路口應再加強照明。

江姓計程司機說，公車自中正路駛向台中火車站時，直行即可，不知為何偏要右轉進綠川東街，再左轉中山路前往。而繞這個彎的兩段路都沒有公車站牌，豈不是多繞了路。記者黃寅／攝影
江姓計程司機說，公車自中正路駛向台中火車站時，直行即可，不知為何偏要右轉進綠川東街，再左轉中山路前往。而繞這個彎的兩段路都沒有公車站牌，豈不是多繞了路。記者黃寅／攝影
記者中午實地勘查，發生此事後，許多公車經過路口時，已會特別停下停等路人。記者黃寅／攝影
記者中午實地勘查，發生此事後，許多公車經過路口時，已會特別停下停等路人。記者黃寅／攝影
台中市綠川東街左轉中山路口設有路燈，但有警員說亮度應加強。記者黃寅／攝影
台中市綠川東街左轉中山路口設有路燈，但有警員說亮度應加強。記者黃寅／攝影

中火 火車站

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