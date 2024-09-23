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巨業司機撞死東海女大生 檢依過失致死命20萬元交保
巨業客運施姓司機在昨天晚間9時許，開車行經宮原眼科時欲左轉，撞上當時走在斑馬線的東海大學王姓、林姓女大生，林女遭捲入車輪底下，到院前死亡，王女則逃過一劫受輕傷，校方獲報後。施辯稱，當時兩女都穿暗色衣服，沒有看到，全案將依過失致死罪偵辦，今天報請檢察官相驗，中午訊後命施以20萬元交保。
巨業客運施姓司機（65歲）在22日晚間9時許，駕駛公車由台灣大道一段方向，沿中區綠川東街欲左轉中山路，往台中車站方向行駛，當時就讀東海大學的王女（21歲）、林女（20歲）由民權路方向，沿綠川東街的行人穿越道，要往宮原眼科方向行走，未料走到一半，即遭施開車撞上，林女被捲入車輪底下，王女則是逃過一劫。
消防人員到場時，將林女救出時，林女已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救，院方判定為到院前死亡。
警方到場對施作酒測，無酒精濃度；施男辯稱，當時天色昏暗、下雨，加上兩名女行人都穿暗色的衣服，左轉時沒有看到二人，才會撞上。全案警詢後，將依過失致死罪方向偵辦，23日報請檢察官相驗，釐清死因。
巨業交通發表聲明，昨晚發生在中市綠川東街、中山路口，該公司305路公車未遵守路口禮讓行人「慢停看」，導致左轉時撞上2名行人造成傷亡。有關這起交通事故造成行人傷亡，公司深表痛心與遺憾，在此表達十二萬分歉意，向事故當事人、家屬、東海大學師生、及社會大眾道歉，會負起相關責任。
會計系林姓女生的母親，由林的弟弟陪同進到東海殯儀館，兩人神情悲傷，難以言語，對媒體也僅表示「請給我們空間」；另名受傷的女大生也由家人陪同，到殯儀館看學妹最後一面，她表情哀戚不發一語。
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