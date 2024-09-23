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獨／中國醫水湳校區車禍 18歲男騎機車撞堆高機車頭毀

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在今早7時許違規駕駛堆高機上路，行徑中國醫藥大學水湳校區時左轉，與對向郭姓機車騎士碰撞，郭機車車頭全毀，幸仍有意識，送醫急救，警方表示，黃開堆高機上路未申請，已違規將告發。

經查，黃姓男子（55歲）在今天清晨7時許，駕駛二牙堆高機由大鵬路（南往北方向）綠燈左轉信平路時，當時郭姓男子（18歲）騎機車沿大鵬路（北往南方向）行駛，黃在左轉時與郭發生碰撞，造成堆高機車身擦痕與機車前車頭毀損。雙方駕駛酒測值均為0.00MG/L。

黃男未受傷，郭男意識清楚、多處擦挫傷，由救護車協助送醫。

警方表示，二牙堆高機違規上路部分，依據道路交通管理處罰條例第32條規定開單舉發。詳細肇因由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕駛動力機械上路，應請領臨時通行證，另行經路口應遵守交通路權規定，並減速慢行，避免發生危險。

依道交條例規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並禁止其行駛。

台中市黃男今早開堆高機行經中國醫藥大學水湳校區，與機車騎士碰撞，機車車頭毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃男今早開堆高機行經中國醫藥大學水湳校區，與機車騎士碰撞，機車車頭毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃男今早開堆高機行經中國醫藥大學水湳校區，與機車騎士碰撞，機車車頭毀損。記者陳宏睿／攝影
台中市黃男今早開堆高機行經中國醫藥大學水湳校區，與機車騎士碰撞，機車車頭毀損。記者陳宏睿／攝影
台中市黃男今早開堆高機行經中國醫藥大學水湳校區，與機車騎士碰撞，機車車頭毀損。記者陳宏睿／攝影
台中市黃男今早開堆高機行經中國醫藥大學水湳校區，與機車騎士碰撞，機車車頭毀損。記者陳宏睿／攝影

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