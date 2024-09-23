影／合歡山上狂撒五色金紙 男子被拍還嗆在祈福

台14甲線合歡山公路是台灣唯一可開車直上海拔3000公尺高山的公路，沿途風景優美，有宗教團體卻在19.5K處朝邊坡外狂撒五彩金紙，遭勸阻仍不停止，並稱在祈福，行徑令人傻眼；南投環保局表示，若事證明確，將依法開罰。

台14甲線連接南投、花蓮兩地，西起南投仁愛霧社，東至花蓮秀林大禹嶺，可直上海拔3275公尺的「全國公路最高點」合歡山武嶺，沿途高山景致優美，且一年四季風景特色別具，成全國知名的高山景觀公路，不分平假日遊客眾多。

但有民眾在臉書社團「爆料公社二社」貼文分享一段在台14甲線19.5K處的影片，影片中，一群人三三兩兩的站在路肩，他們將手中的五彩金紙，對著邊坡外空曠處狂撒，口中念念有詞，似乎在進行宗教儀式，紙張隨風飄落坡邊、路面。

其誇張行徑引發民眾不滿，持手機攝影勸阻，離鏡頭最近的男子發現後，仍未停止動作，口中嘟嚷著「等一下就不丟了」，並稱是「是宗教祈福」，堅持灑完帶來的五彩金紙，讓民眾氣得將影片PO網痛批「破壞環境陋習什麼時候可以殞落」。

影片被PO上網後，網友一片撻伐，不少民眾痛罵是在｢汙染環境」、「這哪是祈福？是在造孽，禍害子孫」等，紛紛指責危害生態環境的宗教行為很鄉愿、無知；也有人大聲疾呼，該行為已明顯觸法，若有拍到相關車號，快交給相關單位開罰。