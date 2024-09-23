新店碧潭驚見浮屍 家人2小時前剛報失蹤竟收噩耗
新北市新店碧潭風景區再傳浮屍！有釣客昨晚10時許在碧潭西岸垂釣時，突然發現水面有人漂浮嚇得立即報警。消防人員到場將落水的婦人救起，但婦人已明顯死亡。警方發現死者是剛報案失蹤的74歲趙姓婦人，確切死因仍待檢警相驗釐清。
據了解，死亡的74歲趙姓婦人1個人獨居，昨天晚間趙婦致電女兒時透露心情不好，女兒立即報警請警方到趙婦住處查看。警方趕抵後未發現趙婦行蹤，立即會同里長調閱監視器協尋。
不料昨天晚間10時許警方隨即接獲碧潭有人落水，經消防人員打撈上岸後確認落水的就是剛被報失蹤的趙姓婦人。警方鑑識發現趙婦並無外傷，初步排除外力介入，確切死因仍待檢察官相驗釐清。
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