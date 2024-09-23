不滿同事超車爆糾紛 新北客運司機遭痛毆滿臉血
在新北市一間客運公司擔任司機的56歲周姓男子，疑與同路線45歲王男因超車問題發生糾紛，周男前天竟出拳攻擊王男，導致王男頭臉多處擦、挫傷，周男犯案後離開繼續載客。王男驗傷治療後提告，新店警方已通知周男到案，詢後依傷害罪嫌送辦。
據了解，涉嫌打人的56歲周姓客運司機，與被打的45歲王姓司機均跑同一路線。王男前天中午11時許將公車停在新店區中生路休息時，突然被周男叫至一旁，周男隨後突然出拳痛毆王男，王男因反應不及頭部、臉部多處擦挫傷血流如注，周男犯案後離開繼續載客。
王男負傷自行就醫治療並驗傷隨後報警，王男表示雙方疑因超車問題發生行車糾紛，周男才會動手傷人，警方目前已通知周男到案，詢後將依傷害罪嫌函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言