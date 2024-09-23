不滿同事超車爆糾紛 新北客運司機遭痛毆滿臉血

在新北市一間客運公司擔任司機的56歲周姓男子，疑與同路線45歲王男因超車問題發生糾紛，周男前天竟出拳攻擊王男，導致王男頭臉多處擦、挫傷，周男犯案後離開繼續載客。王男驗傷治療後提告，新店警方已通知周男到案，詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，涉嫌打人的56歲周姓客運司機，與被打的45歲王姓司機均跑同一路線。王男前天中午11時許將公車停在新店區中生路休息時，突然被周男叫至一旁，周男隨後突然出拳痛毆王男，王男因反應不及頭部、臉部多處擦挫傷血流如注，周男犯案後離開繼續載客。