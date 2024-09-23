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不滿同事超車爆糾紛 新北客運司機遭痛毆滿臉血

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

在新北市一間客運公司擔任司機的56歲周姓男子，疑與同路線45歲王男因超車問題發生糾紛，周男前天竟出拳攻擊王男，導致王男頭臉多處擦、挫傷，周男犯案後離開繼續載客。王男驗傷治療後提告，新店警方已通知周男到案，詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，涉嫌打人的56歲周姓客運司機，與被打的45歲王姓司機均跑同一路線。王男前天中午11時許將公車停在新店區中生路休息時，突然被周男叫至一旁，周男隨後突然出拳痛毆王男，王男因反應不及頭部、臉部多處擦挫傷血流如注，周男犯案後離開繼續載客。

王男負傷自行就醫治療並驗傷隨後報警，王男表示雙方疑因超車問題發生行車糾紛，周男才會動手傷人，警方目前已通知周男到案，詢後將依傷害罪嫌函送法辦。

周姓客運司機（紅圈）將王姓司機叫到一旁揮拳痛毆。記者黃子騰／翻攝
周姓客運司機（紅圈）將王姓司機叫到一旁揮拳痛毆。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 提告

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