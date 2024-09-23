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東海女學霸遭公車撞死 師心痛嘆：她將是優秀會計師卻殞落

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東海女學霸遭公車撞死 師：她將是優秀會計師、生命卻因此殞落

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

東海大學林姓女學霸（圖中）不幸車禍身亡，讓家人與師生悲痛難抑。記者陳秋雲／翻攝
東海大學林姓女學霸（圖中）不幸車禍身亡，讓家人與師生悲痛難抑。記者陳秋雲／翻攝
東海大學會計系三年級林姓女學生昨晚與大四學姐經中區宮原眼科，走斑馬線被公車撞及捲入車底，送醫不治。曾教過林生的教師透露，她是學霸級學生，上課總坐第一排，曾拿下全校會計學會考全校第二名、資訊會計第一名，一直擔任研究助理，老師感嘆「她會是很優秀的會計師」，美好人生即將展開就殞落，讓師長同學非常難過。

據了解，林姓學生極少這麼晚還在外面，昨天因與社團學姐到市區，一起散步，稍早還曾打電話給她的媽媽，說起較晚回宿舍，沒想到不久就出事，家人悲痛難抑。

林生是台中大肚人，因擔任退休老師的研究助理，協助老師計劃行政事務，為方便工讀及讀書，她選擇大三仍住在校內宿舍，家長今天到宿舍收拾衣物，場景令人難捨悲傷。

會計系主任湯麗芬說，她教會計資訊這門課，林生相當認真，成績也名列前茅、從不遲到早退，也不請假，在老師眼中她很外向活潑，但處事很沈穩內斂，深得師長欣賞。

老師也透露，林生通常第一個抵達教室，坐在第一排位置，對學習很有熱忱，很早就立定志向要上會計師，「未來應該是優秀會計師，但還沒開始實習，真的很心痛。」

林生功課好又很活躍，在校內成績相當優異，常在系辦協助行政事務及招生相關活動，也積極擔任志工，在校參與韓舞社剛卸任幹部。

另會計系辦將協助辦理頒給林生「榮譽畢業證書」另協助同班及同寢室學生諮商。林生已送往殯儀館，東海大學也陪同學生家屬處理後續事宜，將持續提供家屬所有必要的協助。

宿舍 會計師 東海大學

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