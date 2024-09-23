東海女大生車禍一死一傷 民代質疑市府改善公車品質不力

針對巨業客運車禍，造成東海大學女大生一死一傷悲劇，台中市議員陳俞融上午表示，對於肇事司機所說「沒有看見」完全無法接受，並質疑肇事公車是否就是屬於尚未裝設先進駕駛輔助系統的公車之一，才會讓司機後知後覺。

但據交通局說，此輛肇事公車已裝有先進駕駛輔助系統，對於司機仍說沒有看見，還待調閱車上錄影進一步釐清。目前台中市有1千4百多輛公車，已有8成均裝設先進駕駛輔助系統，以增加行車安全性，並預計年底前全部裝設完成。

陳俞融也批評交通局，距離上次北區英士路公車撞死母子悲劇才發生1年，這次竟又發生公車撞死行人事故，顯示市府當時聲稱要加強公車駕駛員道安教育訓練、加強實際查核及公車評鑑行車安全配分調整等改進作為，「船過水無痕」，並未有實質效果，更沒看到對公車業者及司機產生約束力。

她說，台中市不能再有行人受害。先前就已要求台中市公車應全面裝設先進駕駛輔助系統，可在偵測到潛在危險時提供即時的警示，避免公車駕駛死角。但市府裝設進度緩慢，要到今年底才會裝設完成。