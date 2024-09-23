BMW自撞國1護欄駕駛卻跑了 國道警找到他稱太緊張
國道1號北上364.5公里鼎金路段，昨天凌晨2時許一輛BMW轎車擦撞路邊護欄，整輛車橫躺路肩，但等到拖吊車到場後，駕駛座卻空無一人，警方事後鎖定該輛轎車車主，循線通知孫姓駕駛到案，孫自稱無飲酒，車上無違禁品，為何逃逸由警方釐清。
23歲孫男昨凌晨2時55分許駕駛轎車，行駛國364.5公里內側車道，疑因天雨路滑車輛失控撞擊內側護欄再撞擊外側護欄後肇事。
但員警及拖吊車到場時，卻發現駕駛座空無一人，附近護欄也沒有人影，只能先將車輛拖回保管，並通知車主說明。
警方事後請車主通知孫姓男子到案，孫自稱無飲酒，身上也沒通緝，但為何棄車逃逸，昨天也說不清楚，僅稱當下太緊張，因車上查無違禁品，全案由岡山分隊依規定處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言