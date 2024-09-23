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BMW自撞國1護欄駕駛卻跑了 國道警找到他稱太緊張

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道1號北上364.5公里鼎金路段，昨天凌晨2時許一輛BMW轎車擦撞路邊護欄，整輛車橫躺路肩，但等到拖吊車到場後，駕駛座卻空無一人，警方事後鎖定該輛轎車車主，循線通知孫姓駕駛到案，孫自稱無飲酒，車上無違禁品，為何逃逸由警方釐清。

23歲孫男昨凌晨2時55分許駕駛轎車，行駛國364.5公里內側車道，疑因天雨路滑車輛失控撞擊內側護欄再撞擊外側護欄後肇事。

但員警及拖吊車到場時，卻發現駕駛座空無一人，附近護欄也沒有人影，只能先將車輛拖回保管，並通知車主說明。

警方事後請車主通知孫姓男子到案，孫自稱無飲酒，身上也沒通緝，但為何棄車逃逸，昨天也說不清楚，僅稱當下太緊張，因車上查無違禁品，全案由岡山分隊依規定處理。

孫男駕駛BMW轎車自撞國道護欄。記者張議晨／翻攝
孫男駕駛BMW轎車自撞國道護欄。記者張議晨／翻攝

岡山 車主 通緝

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