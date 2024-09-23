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紅酒商甜喊「親愛的」 高雄7旬翁暈船解160萬定存買酒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

70歲蓋姓老翁日前結交自稱紅酒商的女網友，女方甜喊「親愛的」，讓他暈船，後被洗腦可投資82年的拉斐爾紅酒，獲取高利潤，蓋依指示至高市前鎮區某銀行解除160萬定存，因用途說詞反覆，行員懷疑遭詐騙，警方檢視蓋的手機對話，揭穿詐騙伎倆。

前鎮警分局前鎮街派出所20日接獲轄區擴建路台銀前鎮分行行員來電，指一名老翁臨櫃解除160萬定存，聲稱要作廠房投資，但用途說詞反覆，神色慌張，懷疑遭人詐騙，警員劉岳涓、楊琍予於是到場了解。

警方抵達銀行後，70歲的蓋姓老翁指稱，日前在網路認識一名自稱紅酒商的女網友，交談甚歡，女方鼓吹他投資82年的拉斐爾紅酒，可獲取高利潤；警方當場檢視蓋翁的手機對話內容，指「我怕你被騙」，後發現女方甜喊蓋翁「親愛的」。

在雙方對談內容中，女方要求蓋拿現金買紅酒，但卻叮嚀到銀行解定存時，要說買房、開店、買車都行，勿說要買紅酒，蓋敵不過女方催促才解定存準備面交車手。

高市70歲蓋姓老翁結交自稱紅酒商的女網友，女方甜喊「親愛的」（紅圈處），讓他暈船，至前鎮區銀行解160萬定存投資紅酒，幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市70歲蓋姓老翁結交自稱紅酒商的女網友，女方甜喊「親愛的」（紅圈處），讓他暈船，至前鎮區銀行解160萬定存投資紅酒，幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市70歲蓋姓老翁結交自稱紅酒商的女網友，女方甜喊「親愛的」，讓他暈船，至前鎮區銀行解160萬定存投資紅酒，幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市70歲蓋姓老翁結交自稱紅酒商的女網友，女方甜喊「親愛的」，讓他暈船，至前鎮區銀行解160萬定存投資紅酒，幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

紅酒 詐騙

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