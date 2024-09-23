疑因討債引殺機 台中霧峰1死2傷、搶救畫面曝

台中市鄭姓男子清晨夥同另名友人到霧峰區自強路一民宅，向洪姓男子討債，雙方一言不合打了起來。過程中洪男拿起20多公分長的水果刀砍殺，造成3人均受傷送醫，其中鄭的友人送醫後不治，洪和鄭則也有刀傷就醫中。警方目前仍就案情細節和死者身分調查中。

據了解，這起案件發生在上午7時許，鄭男（32歲）和友人到自強路一民宅登門討債，洪姓債務人（32歲）反抗。雙方一言不合打了起來，洪男因此拿了水果刀砍殺。