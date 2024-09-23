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疑因討債引殺機 台中霧峰1死2傷、搶救畫面曝
台中市鄭姓男子清晨夥同另名友人到霧峰區自強路一民宅，向洪姓男子討債，雙方一言不合打了起來。過程中洪男拿起20多公分長的水果刀砍殺，造成3人均受傷送醫，其中鄭的友人送醫後不治，洪和鄭則也有刀傷就醫中。警方目前仍就案情細節和死者身分調查中。
據了解，這起案件發生在上午7時許，鄭男（32歲）和友人到自強路一民宅登門討債，洪姓債務人（32歲）反抗。雙方一言不合打了起來，洪男因此拿了水果刀砍殺。
初步調查，鄭和其友人是向洪索討10多萬現金和金飾，但洪不滿，雙方因此起糾紛。鄭的友人因胸部刀傷深及臟器，送醫時已無生命跡象，急救後不治。洪男因身體粗壯，僅雙手有撕裂傷、頭部暈眩等症狀，但沒有生命危險。鄭男則男子身上有刀傷，意識清楚。
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