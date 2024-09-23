聽新聞
0:00 / 0:00
國三南二高台南善化路段積水 休旅車打水漂失控撞護欄
一輛白色休旅車昨天傍晚行經國道3號南二高台南善化路段時，突然失控從左側車道打橫衝向外側路肩撞上護欄車子旋轉180度，後方車輛紛紛緊急閃避。影片今天在網路引發議論。許多民眾認為是路面積水車速又太快而「打水漂」失控；國道警方表示，車主沒有酒駕、疑似操作不當而肇事。
民眾在網路社群上傳的行車記錄器畫面顯示：一輛白色休旅車在國道3號南二高北向340.4公里處，於是沒有注意前方內側車輛打雙簧警示燈，接近要超車時突然失控向右打滑肇事。許多民眾認為當時車輛後方冒出大量水花，顯示該路段路面積水，很容易因為車輪抓地力不足出現「打水漂」失控。
國道八隊警方表示，接獲南區交控中心通報於北上340.4公里處有車自撞外側護欄，立即派巡邏車前往查處。人車帶回分隊處理，當事人經查無飲酒情形
，疑似操作不當自撞護欄肇事。呼籲用路人雨天駕駛請降低車速減速慢行，車輛若有水漂現象，應握緊方向盤輕鬆油門，維護自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言