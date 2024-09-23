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國三南二高台南善化路段積水 休旅車打水漂失控撞護欄

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

一輛白色休旅車昨天傍晚行經國道3號南二高台南善化路段時，突然失控從左側車道打橫衝向外側路肩撞上護欄車子旋轉180度，後方車輛紛紛緊急閃避。影片今天在網路引發議論。許多民眾認為是路面積水車速又太快而「打水漂」失控；國道警方表示，車主沒有酒駕、疑似操作不當而肇事。

民眾在網路社群上傳的行車記錄器畫面顯示：一輛白色休旅車在國道3號南二高北向340.4公里處，於是沒有注意前方內側車輛打雙簧警示燈，接近要超車時突然失控向右打滑肇事。許多民眾認為當時車輛後方冒出大量水花，顯示該路段路面積水，很容易因為車輪抓地力不足出現「打水漂」失控。

國道八隊警方表示，接獲南區交控中心通報於北上340.4公里處有車自撞外側護欄，立即派巡邏車前往查處。人車帶回分隊處理，當事人經查無飲酒情形

，疑似操作不當自撞護欄肇事。呼籲用路人雨天駕駛請降低車速減速慢行，車輛若有水漂現象，應握緊方向盤輕鬆油門，維護自身及其他用路人安全。

國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供
國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供
國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供
國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供
國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供
國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供
國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供
國三南二高台南善化路段積水，休旅車打水漂失控撞護欄。圖／讀者提供

國道 失控 自撞

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