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大雨下不停男網友卻約見面 警一語點醒保住她3萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南蔡姓女子透過交友通訊軟體，認識自稱是模特兒男網友，昨相約要見面，對方經理要求她買遊戲點數驗證身分，還恐嚇已查出她家資料。她飽受驚嚇到派出所諮詢，警員告訴她：「這是假交友真詐財話術」，保住她3萬元積蓄。

20歲蔡姓女子在交友軟體上認識男模特兒「家宇」，兩人相談甚歡，雖然昨天整天下著大雨，雙方仍決定下午3點見面。男模特兒說畢竟是第一次見面，考量安全問題，所以經理會撥電話給她，沒想到經理要蔡女去超商購買3萬元點數以支付見面保證金，說錢見面後是會退還，經理還說已經調查到她家地址，要她配合不用害怕。

台南市警二分局南門所警員鄭育昇、欒復琦聽完她述當場識破，這是典型的假交友真詐財手法，並講述詐騙伎倆會以「保障雙方權益」為由，透過「購買遊戲點數」等方式作為保證金，等到雙方赴約結束後就會全額退還等手法，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會，就連男網友的影子都見不到。

蔡姓女子遭到電信交友詐騙，還好向警員詢問保住3萬元。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓女子遭到電信交友詐騙，還好向警員詢問保住3萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙女子買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝
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台南 模特兒

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