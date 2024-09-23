台中公車撞擊女大生一死一傷 東海大學今早發6點聲明
台中市巨業客運施姓駕駛昨晚開車行經「宮原眼科」時，兩名東海女大生過馬路，會計系三年級林姓學生被捲入車底，送醫不治；另法律系大四王姓女生受傷。校方表示憤怒並予以譴責，另後續將協助申請林姓女大生「榮譽畢業證書」。
東海大學對於這件意外感到相當震驚與難過，因為公車司機的不慎而導致年輕生命的傷亡，感到非常悲慟與不捨！上午發表聲明。
1.對於巨業客運造成本校學生生亡與重傷，東海大學感到憤怒並予以譴責，希望儘快釐清事故原因，儘速完成後續慰問賠償事宜。
2.學校師長在22日晚間2150接獲警方通報，林生及王生於中山路20號遭公車撞擊，發生嚴重車禍，校安中心立即聯繫家長，相關師長，以及會計系主任陸續抵達醫院，陪同學生家屬處理後續事宜。
3.對於林生搶救無效，東海大學感到悲慟，將協助家屬進行後續調查與保險理賠事宜。
4.會計系將全力關懷慰問家長，後續協助申請「榮譽畢業證書」。
5.法律系王姓學生目前情況穩定，東海健諮中心協助後續心理輔導，並全力提供必要之協助。
6.兩位同學都是住宿生，東海大學學務處生活輔導組、住宿輔導組全力協助家屬處理後續相關事宜。
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