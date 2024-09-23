汐止寵物店深夜竄惡火 1狗4貓來不及逃生喪命

新北市汐止區原興路1間寵物店昨晚10時許突然發生大火，消防人員獲報趕抵現場，立即佈設水線破門入內灌救發現寵物店內並無人，燃燒面積約3平方公尺。店家得知趕回現場救出1隻狗，但店內另1狗4貓葬身火窟。起火原因仍待火調人員調查。

據了解，新北市汐止區原興路12層樓高大樓1樓寵物店，昨天晚間10時許突然竄出白煙，大樓火災警報器也立即作響，新北市消防局獲報派遣12車27人到場灌救。消防人員到場後發現1樓寵物店冒出火光，立即破門入內搶救，發現起火位置是店內倉庫和廚房，所幸並無人員受傷。