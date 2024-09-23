汐止寵物店深夜竄惡火 1狗4貓來不及逃生喪命
新北市汐止區原興路1間寵物店昨晚10時許突然發生大火，消防人員獲報趕抵現場，立即佈設水線破門入內灌救發現寵物店內並無人，燃燒面積約3平方公尺。店家得知趕回現場救出1隻狗，但店內另1狗4貓葬身火窟。起火原因仍待火調人員調查。
據了解，新北市汐止區原興路12層樓高大樓1樓寵物店，昨天晚間10時許突然竄出白煙，大樓火災警報器也立即作響，新北市消防局獲報派遣12車27人到場灌救。消防人員到場後發現1樓寵物店冒出火光，立即破門入內搶救，發現起火位置是店內倉庫和廚房，所幸並無人員受傷。
寵物店老闆接獲店內起火後立即趕回現場，將店內1隻狗救出，但仍有1狗4貓來不及救援遭濃煙及高溫活活悶死。消防人員目前已封鎖現場，將待火災鑑識人員調查釐清火警發生原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言