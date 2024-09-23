汐止寵物店深夜竄惡火 1狗4貓來不及逃生喪命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區原興路1間寵物店昨晚10時許突然發生大火，消防人員獲報趕抵現場，立即佈設水線破門入內灌救發現寵物店內並無人，燃燒面積約3平方公尺。店家得知趕回現場救出1隻狗，但店內另1狗4貓葬身火窟。起火原因仍待火調人員調查。

據了解，新北市汐止區原興路12層樓高大樓1樓寵物店，昨天晚間10時許突然竄出白煙，大樓火災警報器也立即作響，新北市消防局獲報派遣12車27人到場灌救。消防人員到場後發現1樓寵物店冒出火光，立即破門入內搶救，發現起火位置是店內倉庫和廚房，所幸並無人員受傷。

寵物店老闆接獲店內起火後立即趕回現場，將店內1隻狗救出，但仍有1狗4貓來不及救援遭濃煙及高溫活活悶死。消防人員目前已封鎖現場，將待火災鑑識人員調查釐清火警發生原因。

新北市汐止區原興路1間寵物店昨晚發生火警，新北市消防局獲報到場灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市汐止區原興路1間寵物店昨晚發生火警，新北市消防局獲報到場灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員破門進入搶救。記者黃子騰／翻攝
消防人員破門進入搶救。記者黃子騰／翻攝

寵物 消防人員

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