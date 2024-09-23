南高屏沿海8貨輪擱淺 將就地拆解

凱米颱風造成3艘貨輪擱淺於台南海域，都將採就地拆解方式處理。圖為擱淺在黃金海岸沙灘的阿諾號貨輪。本報資料照片 7月底凱米颱風來襲，台南、高雄、屏東沿海有8艘貨輪擱淺，都將就地拆解，但進入東北季風期海象會變惡劣，估明年完成，然而高雄興達港北側防波堤的貨輪鴻盛88號外艙已破裂，情況較緊急，航港局已招標委外，預計120天拆完。

貨輪阿諾號擱淺台南黃金海岸沙灘、凱達號擱淺台南曾文溪口南側、多芬號則是擱淺在鹿耳門溪出海口外，阿諾號擱淺沙灘上彷如電影場景，被稱「台版鐵達尼號」，有大批遊客朝聖。南市環保局表示，3艘的燃料油及發電機使用柴油都已抽掉，不過輪機還有潤滑油，部分老舊管線也破裂，仍有汙染之虞，全天候監控。

阿諾號、多芬號船隻都無保險，前者拆解作業已由航港局招標中，後者未來也擬辦招標拆船。環保局長許仁澤說，阿諾號採岸上拆解方式，將在10月中旬後拆解，原則上先拆上半部，然後拖到岸邊，處理下半部，這段期間先做船艙內油汙、化學物質清洗整理，以利後續作業。凱達號有保險，已提處理計畫，預計近期就會展開海上拆解作業。

有蚵農說，曾文溪到二仁溪間海域是台南主要的牡蠣養殖區，下月起就進入養殖季，將陸續把蚵棚拖到海上放養牡蠣，養殖期間若有汙染情形發生，將危及牡蠣生長，「不容許拆船時有汙染發生」。

許仁澤回應，將於蚵農已把蚵棚拖至養殖區放養、約10月中旬後再開始拆船，且屆時海域的風浪會增強，又是利用工作船海上拆船，困難度會增高，不是短時間內能完成，可能要到明年才能完成拆解，過程中會做好監控及各項防範措施，防止汙染事件。

高雄、屏東另有5艘擱淺船隻等候拆解，高雄茄萣區興達港北側防波堤的蒙古籍貨輪鴻盛88號，因外艙破裂，情況較為緊急，列為首要拆解對象，但航港局聯繫船東與保險公司未獲回應，也拒出面，航港局日前緊急開標委託廠商拆解，預計工期120天，拆除費用會再向該輪船東求償。

至於高屏其他擱淺貨輪，航港局表示船東已聯繫上，預計近期就會陸續展開拆除工作。