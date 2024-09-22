影／巨業客運今夜宮原眼科前撞兩行人 釀一死一傷悲劇

巨業客運施姓司機在今晚9時許，駕駛公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時欲左轉往台中車站方向，疑未注意到當時對向有兩名年輕女子走在斑馬線上，施左轉時將一名女子捲入車底，另名女子則受輕傷，消防局救出被壓在車輪底下的女子時，女子已無生命跡象，到院前明顯死亡，警方將依過失致死罪偵辦此案。

巨業客運表示，據初步了解，該名施姓駕駛過去駕駛紀錄正常，也無重大違規事項，已派員前往現場了解狀況，保全相關行車記錄器影像，以釐清案發經過。

據查，當時兩名女行人年約20多歲，一起走在綠川東街的行人穿越道，走過路口就是台中知名景點宮原眼科，未料兩女走到一半，即遭左轉的巨業客運撞上，鬧出一死一傷悲劇。

台中公車撞死人殷鑑不遠，台中豐原客運在前年開車行經北區時，貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、一歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄」話題，屬矚目案件。