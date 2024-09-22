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影／北捷怪客咆哮在公車遺失皮夾、砸毀捷運看板 警方速逮究辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北三重區昨天上午有1名32歲男子在捷運菜寮站，向站務人員咆哮自稱皮包於公車上遺失，被告知應找公車業者協助，他竟惱羞成怒拿起滅火器砸月台看板，隨後搭列車逃離。警方獲報後在迴龍站攔人，依毀損罪移送法辦。

三重警分局昨天上午10時許獲報趕抵捷運菜寮站，站務人員指稱1名男子疑似從迴龍站搭車到菜寮站，在站內大聲謾罵，自稱在公車上遺失皮夾，公車司機叫他向捷運站尋求協助，站務員覺得很奇怪，告知若在公車遺失，應找公車業者協助才對。

結果男子惱羞成怒，拿滅火器砸月台看板，造成滅火器底部凹陷、看板破損，隨後搭乘列車逃離。三重警方通報請捷運警察協助，在迴龍站攔到謝姓男子，再帶回菜寮站交給三重警方處理，站長提出毀損告訴，警詢後移送新北地檢署偵辦。

32歲謝姓男子昨天在台北捷運菜寮站，向站務人員咆哮自稱皮包於公車上遺失，被告知應找公車業者協助，他竟惱羞成怒拿起滅火器砸月台看板，隨後搭列車逃離。警方獲報後在迴龍站攔人，依毀損罪移送法辦。記者林昭彰／翻攝
32歲謝姓男子昨天在台北捷運菜寮站，向站務人員咆哮自稱皮包於公車上遺失，被告知應找公車業者協助，他竟惱羞成怒拿起滅火器砸月台看板，隨後搭列車逃離。警方獲報後在迴龍站攔人，依毀損罪移送法辦。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子昨天在台北捷運菜寮站，向站務人員咆哮自稱皮包於公車上遺失，被告知應找公車業者協助，他竟惱羞成怒拿起滅火器砸月台看板，隨後搭列車逃離。警方獲報後在迴龍站攔人，依毀損罪移送法辦。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子昨天在台北捷運菜寮站，向站務人員咆哮自稱皮包於公車上遺失，被告知應找公車業者協助，他竟惱羞成怒拿起滅火器砸月台看板，隨後搭列車逃離。警方獲報後在迴龍站攔人，依毀損罪移送法辦。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子昨天在台北捷運菜寮站，向站務人員咆哮自稱皮包於公車上遺失，被告知應找公車業者協助，他竟惱羞成怒拿起滅火器砸月台看板，隨後搭列車逃離。警方獲報後在迴龍站攔人，依毀損罪移送法辦。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子昨天在台北捷運菜寮站，向站務人員咆哮自稱皮包於公車上遺失，被告知應找公車業者協助，他竟惱羞成怒拿起滅火器砸月台看板，隨後搭列車逃離。警方獲報後在迴龍站攔人，依毀損罪移送法辦。記者林昭彰／翻攝

三重 捷運 新北

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