通霄神明廳起火濃煙驚人 74歲老翁一度受困陽台…救出無大礙

苗栗縣通霄鎮一戶民宅3樓神明廳今天上午起火，濃煙滾滾嚇人，74歲朱姓老翁一度受困3樓陽台，消防人員趕到救出老翁送醫無大礙，火勢1個半小時熄滅，神明廳付之一炬，起火原因進一步調查釐清中。

苗栗縣政府消防局今天上午10點半左右，接獲報案通霄鎮民宅起火，調派通霄、苑裡、西湖分隊9車22人，趕到現場發現3樓水泥建築物，神明廳起火，朱姓老翁受困在3樓陽台，神明廳因堆置大批雜物，沒有明顯火勢，濃煙滾滾嚇人。消防人員趕緊布線灌水，上午10點25分控制火勢，5分鐘後救出老翁送醫，身體並無大礙，火勢於上午11點半撲滅，8坪多的神明廳付之一炬

另，消防局今天下午2點13分接獲報案，大湖鄉新開村雷藏寺火災，派遣大湖、卓蘭、三義分隊12車19人搶救，現場為1樓水泥建築，疑因神壇燭台起火，無人受困，約2個小時熄滅，20多坪付之一炬，兩件火災起火原因及損失進一步鑑識調查中。