聽新聞
0:00 / 0:00
通霄神明廳起火濃煙驚人 74歲老翁一度受困陽台…救出無大礙
苗栗縣通霄鎮一戶民宅3樓神明廳今天上午起火，濃煙滾滾嚇人，74歲朱姓老翁一度受困3樓陽台，消防人員趕到救出老翁送醫無大礙，火勢1個半小時熄滅，神明廳付之一炬，起火原因進一步調查釐清中。
苗栗縣政府消防局今天上午10點半左右，接獲報案通霄鎮民宅起火，調派通霄、苑裡、西湖分隊9車22人，趕到現場發現3樓水泥建築物，神明廳起火，朱姓老翁受困在3樓陽台，神明廳因堆置大批雜物，沒有明顯火勢，濃煙滾滾嚇人。消防人員趕緊布線灌水，上午10點25分控制火勢，5分鐘後救出老翁送醫，身體並無大礙，火勢於上午11點半撲滅，8坪多的神明廳付之一炬
另，消防局今天下午2點13分接獲報案，大湖鄉新開村雷藏寺火災，派遣大湖、卓蘭、三義分隊12車19人搶救，現場為1樓水泥建築，疑因神壇燭台起火，無人受困，約2個小時熄滅，20多坪付之一炬，兩件火災起火原因及損失進一步鑑識調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言