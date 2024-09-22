快訊

獨／台中警啟動「大輪調」時代 基層諷局長「五星魔」

愷樂消失4年首露面！41歲生日當媽變這樣 幸福喊「你是最棒的禮物」

以黎猛烈交火...真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

聽新聞
0:00 / 0:00

通霄神明廳起火濃煙驚人 74歲老翁一度受困陽台…救出無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮一戶民宅3樓神明廳今天上午起火，濃煙滾滾嚇人，74歲朱姓老翁一度受困3樓陽台，消防人員趕到救出老翁送醫無大礙，火勢1個半小時熄滅，神明廳付之一炬，起火原因進一步調查釐清中。

苗栗縣政府消防局今天上午10點半左右，接獲報案通霄鎮民宅起火，調派通霄、苑裡、西湖分隊9車22人，趕到現場發現3樓水泥建築物，神明廳起火，朱姓老翁受困在3樓陽台，神明廳因堆置大批雜物，沒有明顯火勢，濃煙滾滾嚇人。消防人員趕緊布線灌水，上午10點25分控制火勢，5分鐘後救出老翁送醫，身體並無大礙，火勢於上午11點半撲滅，8坪多的神明廳付之一炬

另，消防局今天下午2點13分接獲報案，大湖鄉新開村雷藏寺火災，派遣大湖、卓蘭、三義分隊12車19人搶救，現場為1樓水泥建築，疑因神壇燭台起火，無人受困，約2個小時熄滅，20多坪付之一炬，兩件火災起火原因及損失進一步鑑識調查中。

苗栗縣大湖鄉新開村雷藏寺今天下午疑因神壇燭台起火，無人受困，消防人員約2個小時熄滅，20多坪付之一炬。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉新開村雷藏寺今天下午疑因神壇燭台起火，無人受困，消防人員約2個小時熄滅，20多坪付之一炬。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮一戶民宅3樓神明廳今天上午起火，濃煙滾滾嚇人，74歲朱姓老翁一度受困被救出，送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮一戶民宅3樓神明廳今天上午起火，濃煙滾滾嚇人，74歲朱姓老翁一度受困被救出，送醫無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉新開村雷藏寺今天下午疑因神壇燭台起火，無人受困，消防人員約2個小時熄滅，20多坪付之一炬。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉新開村雷藏寺今天下午疑因神壇燭台起火，無人受困，消防人員約2個小時熄滅，20多坪付之一炬。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉新開村雷藏寺今天下午疑因神壇燭台起火，無人受困，消防人員約2個小時熄滅，20多坪付之一炬。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉新開村雷藏寺今天下午疑因神壇燭台起火，無人受困，消防人員約2個小時熄滅，20多坪付之一炬。圖／民眾提供

消防人員 火災 神明 苗栗縣

延伸閱讀

茄萣國中假日失火...學務處突竄濃煙 消防急滅火

透天厝大火釀1死4傷 高雄消防局提醒火場應變原則

影／門窗快關！土城資源回收場大火 超大濃煙連中和也目睹

通霄沙雕藝術節最後一天 台電全台10縣市5500人淨灘

相關新聞

花蓮鐵人三項比賽傳憾事 65歲男游泳時失蹤…離岸20公尺發現急救仍溺斃

「Force 2024花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽」今天在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭舉行，卻傳出一名選手65歲劉姓男子在游泳時...

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

今明兩天受低氣壓影響，全台降雨機率高，中央氣象署中午針對全台14縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。台北市今天風雨交...

北市千萬麥拉倫自撞護欄 駕駛無大礙、車輛回堵已排除

熱帶性低氣壓帶來雷雨，台北市洲美快速道路今中午12時許，一輛價值千萬的麥拉倫McLaren 750S疑輪開打滑失控自撞護...

花蓮縣22歲消防員休假返回新竹老家 竟倒臥浴室無生命跡象

花蓮縣消防局三民分隊吳姓消防員，今天上午8時許在新竹縣新豐鄉住家浴室中，被家人發現失去生命跡象。據了解，22歲吳男近來疑...

台南男涉持刀強盜外籍移工...被移工追趕逃跑 警圍逮到案

台南市38歲陳姓男子今天下午1點多在北區北門路上，涉嫌持大型水果刀挾持一名路過印尼籍男移工後，拉扯他的斜背包後徒步逃逸，...

通霄神明廳起火濃煙驚人 74歲老翁一度受困陽台…救出無大礙

苗栗縣通霄鎮一戶民宅3樓神明廳今天上午起火，濃煙滾滾嚇人，74歲朱姓老翁一度受困3樓陽台，消防人員趕到救出老翁送醫無大礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。