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東北角雨勢不斷…員山子分洪「3車受困山區」 警消助5人先脫困

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

東北角今天雨勢不斷，員山子分洪道下午2點啟動基隆河分洪排水。瑞芳草山雷達站戰備道土石坍方，3輛車受困無法下山，警、消協助5人脫困，待落石清理完畢再去開車。大雨造成多處積水，黃金博物館的階梯一度形成水瀑奇景。

員山子分洪管理中心表示，今天午後對流雲系發展旺盛，基隆河山區時雨量達110毫米。員山子今下午1點40分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。下午2點員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

水利署第10河川分署表示，這是今年第2次分洪，自2005年以來第60次分洪。員山子管理中心在分洪期間，除確實掌握分洪狀況，適時回報水情中心，並利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

新北市消防局、瑞芳警分局今天下午1點半多接獲民眾報案，指在102線道往草山雷達站的戰備道有土石崩落，3輛轎車受困，無法下山。

警、消人員雨中趕到現場，先引導車內3男2女共5人，步行通過坍方路段，並安排到九份消防分隊休息，以防再發生坍方發生意外。現場土石滑落約20平方公尺，無人受傷，待搶通後再協助車主前往移車。

台鐵猴硐車站至三貂嶺車站間也因落石影響行車，台鐵改採單線運轉，造成宜蘭線部分列車誤點，提醒民眾注意列車相關資訊。

位在金瓜石的黃金博物館，今早下起大雨時，園區內雨水沿階梯往下渲洩時，有人戲稱是「黃金瀑布」。館方安排入園遊客避雨，下午暫停遊客入園；位在猴硐的礦工文史館也傳出淹水災情。

基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
新北市瑞芳區草山雷達站戰備道土石坍方，3輛車受困無法下山，警、消協助5人先脫困，待清除土石後再去開車。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區草山雷達站戰備道土石坍方，3輛車受困無法下山，警、消協助5人先脫困，待清除土石後再去開車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
基隆河員山子河段今天下午2點水位超過63公尺，洪水進入隧道開始分洪入海。這是今年第2次分洪，2005年以來第60次分洪。圖／水利署第10河川分署提供
東北角今天雨勢不斷，造成多處積水，黃金博物館的階梯一度形成水瀑奇景。圖／黃金博物館提供
東北角今天雨勢不斷，造成多處積水，黃金博物館的階梯一度形成水瀑奇景。圖／黃金博物館提供

員山子 新北 瑞芳 黃金博物館

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