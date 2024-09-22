花蓮鐵人三項比賽傳憾事 65歲男游泳時失蹤…離岸20公尺發現急救仍溺斃

「Force 2024花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽」今天在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭舉行，卻傳出一名選手65歲劉姓男子在游泳時失蹤，大會趕緊在潭上找尋，在離岸約20公尺發現人，已沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，詳細事故原因由警方調查。承辦單位低調未說明細節，僅稱一切配合家屬處理。

據了解，發生意外的65歲劉姓選手為台中大里人，參加28.25公里半程鐵人賽，需游泳750公尺，上午9時30分游泳項目出發，但到了10時15分時間截止後，劉男卻未通過晶片檢測點，也沒看到蹤影。

大會緊急啟動所有戒護艇尋找，約在10時30分左右，離岸邊（潭北碼頭）20公尺處，找到劉姓選手，趕緊將人拉上岸急救，由大會救護車送往醫院，經搶救後宣告不治，詳細意外原因由警方調查當中。

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽今年邁入第四年，賽事包括游泳、單車與跑步等三大項目，全程選手需要獨力完成游泳1.9公里，自行車90公里以及半程馬拉松21.1公里，總長達113公里；而半程鐵人賽需游泳750公尺，限時40分鐘，騎自行車22.5公里，限時1小時30分，路跑5公里，限時50分鐘，28.25公里限時3小時內完成，考驗選手的體能和技能。

「Force 2024花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽」由花蓮縣政府、觀光署花東縱谷國家風景區管理處指導，花蓮縣體育會主辦，Fun3sport、瘋三鐵股份有限公司、循城科技有限公司承辦。今天進行的組別分別為113組、113接力組、56.5組、56.5接力組、28.25組以及鐵人兩項組。