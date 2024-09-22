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土城午後降豪雨「釀台65積水」 司機駕貨車失控打滑撞護欄翻覆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市今天午後熱對流旺盛降下強陣雨，1名48歲陳姓女子駕駛貨車行經土城區台65快速道路北上12.1公里處時，因路面嚴重積水不慎失控打滑，連人帶車撞上護欄後翻覆。所幸駕駛陳女並未受傷，也未造成其他人車傷亡。確切車禍原因仍待調查。

據了解，土城警方今天下午1時許接獲報案，在台65快速道路北上12.1K處發生交通事故。警方獲報到場了解，發現是1名駕駛小貨車的48歲陳姓女子，行經該處時因天雨路滑，車輛不慎失控自撞護欄後翻覆。警方及救護人員到場後發現陳女並未受傷，也未造成其他經過人車傷亡。確切車禍原因仍待警方調查。

土城分局呼籲，近日常有突發性大雨，民眾駕駛交通工具時應注意安全、減速慢行，才能快樂出門平安回家。

台65快速道路因豪雨路面明顯積水。記者黃子騰／翻攝
台65快速道路因豪雨路面明顯積水。記者黃子騰／翻攝
陳姓女子駕駛貨車行經台65線，因天雨路滑撞護欄翻覆。記者黃子騰／翻攝
陳姓女子駕駛貨車行經台65線，因天雨路滑撞護欄翻覆。記者黃子騰／翻攝

失控 新北 自撞 車禍 車行

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