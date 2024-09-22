北市連2日因大雨樹倒塌砸車 公園處啟動保險理賠

台灣外海低壓籠罩，全國連日大雨，台北市大龍國小孔廟旁路樹昨晚倒塌、今天萬華區福星國小前路樹也倒塌，砸到一輛雙門跑車，因為有投保公共意外責任保險，台北市公園處起動保險理賠機制。

北市議員陳怡君昨發現，大同區大龍國小孔廟旁大樹倒塌，人車不但無法通行，更怕倒塌一半的樹會壓傷行人，造成交通事故。目前比較危險傾倒的樹木已經移除之外，另一棵樹23日會緊急會勘判定是否移除，目前已拉上封鎖線，提醒路過的民眾要特別注意。

另外，今天萬華區開封街二段、福星國小旁，一棵高9公尺的路樹倒塌，當場壓中一輛雙門跑車，所幸車內沒有人，但現場畫面曝光，相當駭人。當時開封街二段綠燈，有不少車輛經過，但路樹已經緩緩倒下，就在落地前最後一刻，一輛雙載機車「壓線通過」，幸運閃過。

台北市公園處回應，大龍國小旁的路樹傾倒，21日20時40分接獲通報、21時25分抵達現場，21時10分處理完畢；初判為褐根病造成根系腐朽組織不良，9月21日整天都有強降雨，樹冠承受大量雨水重量，導致根系無法負荷壓力，因而傾倒。