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花蓮縣22歲消防員休假返回新竹老家 竟倒臥浴室無生命跡象

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

花蓮縣消防局三民分隊吳姓消防員，今天上午8時許在新竹縣新豐鄉住家浴室中，被家人發現失去生命跡象。據了解，22歲吳男近來疑似經濟和感情因素情緒低落，警方目前已排除外力介入。

據了解，吳姓消防員是警專39期畢業，今天休假從花蓮返回竹縣新豐鄉住家休息。今天早上8時許，被家人發現在浴室中失去生命跡象，家人立即撥打119到場處理，不過消防人員到場後，他已無生命徵象、明顯死亡，家屬也同意不送醫，檢警今天相驗後，已將遺體交由家屬處理。

據知情人士指出，吳姓消防員外型陽光俊俏，年輕有女友，近來情緒低落，疑似有投資不順，也有感情困擾，新竹縣消防局已通報花蓮縣消防局協助後續處理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

花蓮縣消防局三民分隊吳姓消防員，今天上午8時許在新竹縣新豐鄉住家浴室中，被家人發現失去生命跡象。（圖僅示意）。圖／報系資料照
花蓮縣消防局三民分隊吳姓消防員，今天上午8時許在新竹縣新豐鄉住家浴室中，被家人發現失去生命跡象。（圖僅示意）。圖／報系資料照

消防員 花蓮

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