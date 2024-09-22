新莊醉男當街毆妻3女兒目睹尖叫 新北家防中心將介入
新北市新莊區五工三路巷內今凌晨發生一名曾姓男子發酒瘋毆打妻子，3名女兒攔不住大喊救命，警方到場後噴辣椒水制伏。新北家防中心主任許芝綺說，雖然妻子沒提告或聲請保護令，但中心今日將聯繫她，針對曾男酒後失控情況提供協助。
據悉曾男喝醉酒坐在右前座，由妻子負責開車，國中1年級和小學5年級、3年級的女兒則在在後座，車輛路過新北產業園區內五工三路86巷，曾男嫌前方計程車擋路，情緒失控欲開車門去攻擊司機。妻子見狀下車繞到右前門攔阻曾男，曾男發酒瘋遷怒，並毆打妻子，讓3個女兒嚇到並對圍觀民眾大喊「救我們！」
警方獲報趕抵現場，曾男仍情緒激動，被連續噴灑辣椒水壓制上銬押回新莊警分局五工派出所保護管束。對此，新北家防中心主任許芝綺說，因飲酒導致情緒失控屢見不鮮，雖然曾妻沒提告或聲請保護令，但中心後續將提供協助，比如上團體課程等；而孩子沒有受暴，但目睹過程，將結合學校輔導資源介入。
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