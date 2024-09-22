新莊醉男當街毆妻3女兒目睹尖叫 新北家防中心將介入

新北市新莊區五工三路巷內今凌晨發生一名曾姓男子發酒瘋毆打妻子，3名女兒攔不住大喊救命，警方到場後噴辣椒水制伏。新北家防中心主任許芝綺說，雖然妻子沒提告或聲請保護令，但中心今日將聯繫她，針對曾男酒後失控情況提供協助。

據悉曾男喝醉酒坐在右前座，由妻子負責開車，國中1年級和小學5年級、3年級的女兒則在在後座，車輛路過新北產業園區內五工三路86巷，曾男嫌前方計程車擋路，情緒失控欲開車門去攻擊司機。妻子見狀下車繞到右前門攔阻曾男，曾男發酒瘋遷怒，並毆打妻子，讓3個女兒嚇到並對圍觀民眾大喊「救我們！」