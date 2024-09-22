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7旬老翁遇line遭詐騙...詐團冒充表弟拐騙30萬 警順利破解

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

74歲老翁阿福，日前收到詐騙集團的line訊息，誤以為從事機場接送的表弟急需現金30萬元，前往台北市關渡郵局打算匯款，幸好行員、警察到場關懷詢問，直接打行動電話給表弟求證，破解詐團手法，守住30萬元。

北投關渡派出所日前接獲關渡郵局行員通報，老翁阿福辦理臨櫃匯款30萬元疑遭詐騙，邏警員林俊佑、張政森趕赴現場，發現老翁出示的通訊軟體line，老翁平時和表弟用line聯繫，請表弟開車載他去機場等，但對話訊息顯示，假表弟換帳號、換大頭貼，要求匯款到陌生帳號。

警方向阿福稱，此帳號一定不是表弟的，這是詐騙集團慣用手法，阿福則稱老弟旅行業機場接送，稱有30萬現金應急需求，才會拜託他直接匯款給客戶，表弟還答應他明天上午載他至機場去日本旅遊。警方直言，這一切都是詐團手法，要求阿福撥打行動電話給表弟求證。表弟接起電話，立刻說明沒有借錢，馬上趕到郵局。

這時，阿福才驚覺差點遭詐團欺騙，感謝警方阻止其匯款。北投警方呼籲，老翁阿福案件為典型的假親友真詐騙手法，民眾使用社交軟體應保持警覺，若有好友邀請、來電自稱「遠房親戚」、「高中同學」、「青梅竹馬」等身分，應立即查證，勿相信推薦線上投資、借貸或提供帳戶的要求。

老翁至郵局臨櫃匯款，頻頻寫錯帳號且支吾其詞，櫃員、警方到場關懷提問，破解詐團詐騙手法，阻止匯款。記者蕭雅娟／翻攝
老翁至郵局臨櫃匯款，頻頻寫錯帳號且支吾其詞，櫃員、警方到場關懷提問，破解詐團詐騙手法，阻止匯款。記者蕭雅娟／翻攝
老翁至郵局臨櫃匯款，頻頻寫錯帳號且支吾其詞，櫃員、警方到場關懷提問，破解詐團詐騙手法，阻止匯款。記者蕭雅娟／翻攝
老翁至郵局臨櫃匯款，頻頻寫錯帳號且支吾其詞，櫃員、警方到場關懷提問，破解詐團詐騙手法，阻止匯款。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局關渡派出所警員林俊佑、張政森到場，破解詐團詐騙手法，守住老翁30萬元。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局關渡派出所警員林俊佑、張政森到場，破解詐團詐騙手法，守住老翁30萬元。記者蕭雅娟／翻攝

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